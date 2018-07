Ikonisk gadefest genopstår i Nansensgade: »Vi er ikke druk og Distortion look-a-like« Uroligheder i 2009 førte til, at en af Københavns mest populære gadefester blev lagt på is. Nu vender Nansensgadefesten tilbage efter ni års dvale.

I 15 år voksede gadefesten i Nansensgade sig større og større. Særligt de seneste år frem mod festlighedens endeligt.

Til sidst blev Nansensgadefesten alt for stort et tilløbsstykke, og den asfalterede fællesfest måtte give op. For en tid.

Det hele kulminerede i 2009 med 20.000 gæster, overmalede facader og et område omkring Medborgerhuset ødelagt for 180.000 kroner. Hærværket og urolighederne var så voldsomme, at arrangørerne ikke så andre løsninger end at trække stikket.

Nu - ni år senere - vender en af Københavns mest populære gadefester atter tilbage.

Det oplyser en talsperson for facebookgruppen 'Nansensgadefest', der netop har oprettet en begivenhed på siden med samme navn.

»Dette års fest er først og fremmest tiltænkt de lokale. Selvfølgelig er alle velkomne - til loppemarked og fællesspisning - men temaet er fællesskab og familie - ikke druk og distortion look-a-like«, skriver talspersonen i en facebookbesked.

Ud over loppemarked og fællesspisning vil der blandt andet også være åbne gallerier, aktiviteter for de mindste og live-musik fra den ene ende af gaden til den anden.

Nansensgadefest.Lørdag 18. august kl. 10-22. Nansensgade, København K.