Axel Torv og Pumpehusets Byhave bliver overmalet med graffiti i weekenden Verdens største graffitifestival vender tilbage til København, når Meeting of Styles finder sted i Pumpehusets Byhave og på Axeltorv 20.-22. juli. Der er gratis entré.

200 træplader. 44 af verdens bedste graffitimalere. En helt masse hiphop.

Så enkelt kan årets Meeting of Styles i København faktisk beskrives.

Graffitifestivalen, som finder sted i byer rundt omkring i hele verden, har siden 2015 også haft en københavnsk udgave. I år vil den være at finde i Pumpehusets Byhave og ved Axel Torv fra 20. til 22. juli.

Her bliver der hængt 200 store træplader op, som graffitimalere fra alt fra Tjekkiet til Mexico i løbet af weekenden vil spraye til med maling. Besøgende får derved mulighed for med egne øjne at se, hvordan et piece bliver til, og tale med kunstnerne. Ja, de kan endda få lov til selv at komme på arbejde, hvis de har lyst, skriver arrangørerne i en pressemeddelelse.

Ambitionen er at lade graffitimalere med vidt forskellige baggrunde og kunstneriske udtryk mødes og dyrke den fælles interesse for det, der i pressemeddelelsen bliver kaldt en »ofte tabubelagt kunstart«.

Verbale slåskampe

Ud over graffiti vil der også være en masse hiphop fra den danske undergrundsscene.

Om fredagen vil man for eksempel kunne høre Jonah Wright og Tarick fra det lille pladeselskab Affiliated. Dagen efter spiller blandt andre SkyggeSiden, som har været med i DR's Karrierekanonen med numre som 'Banger' og 'GMFNDS (Giv Mig Finger Når Du Slikker)'.

Man kan også overvære danske rappere gå verbalt i flæsket på hinanden, når der er freestyle-battles om lørdagen.

Meeting of Styles Copenhagen 2018. 20.-22. juli, Pumpehuset, Studiestræde 52, København K. Gratis entré.