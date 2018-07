Verdens største 'chill out-event': Stella Polaris er klar med årets program Der bliver masser af musik, mad og afslappet stemning i København, Aarhus, Kolding og Sønderborg, når Stella Polaris finder sted for 22. gang. Som altid er det gratis.

Det er bare vokset og vokset. Og vokset.

Stella Polaris tændte første gang for dj-pulten i Aarhus tilbage i 1997. Dengang var det bare et lille lokalt arrangement med et enkelt fadølsanlæg under et pavillontelt. I dag er den elektroniske musikfestival angiveligt »verdens største chill out-event« og turnerer rundt mellem flere danske byer med massevis af danske og udenlandske musiknavne.

I år gælder det Kolding 27. juli, Sønderborg 28. juli, Aarhus 29. juli og København 4. august.

Stella Polaris 2018 Kolding, ved Koldinghus, 27. juli: Kalle B Hoy La (NO) Kasper Bjørke Tom Adams (UK) Gavyn Mitchel (UK) Mattis Nicka Iris Gold Sønderborg, ved Sønderborg Slot, 28. juli: Kalle B Bandina ié Tom Adams (UK) Go Go Berlin Nicka Fallulah Mattis Anders Midtgaard Aarhus, Botanisk Have, 29. juli: Kalle B Kingdom Blue Palma Mattis Nicka Go Go Berlin Tom Adams (UK) Claus Green/ Mads Laumann København, Frederiksberg Have, 4. august: Kalle B Henning Fuchs (DE) Daniel Miller (UK) null + void (US) Nicka SG Lewis (UK) Tiga (CA) Lulu Rouge Vis mere

Endnu en gang finder den københavnske variant af Stella Polaris sted i Frederiksberg Have, som festivalen rykkede tilbage til i 2013, da Østre Anlæg blev for småt.

Her kan man fra klokken 12 til 21 høre blandt andre Daniel Miller. Han var stifter af det legendariske britiske pladeselskab Mute Records, som har huset Depeche Mode, New Order, Nick Cave, M83 og mange flere. Det er tredje gang, han spiller på Stella Polaris.

Man vil også kunne opleve canadieren Tiga under trækronerne på Frederiksberg. Hans vuggende elektroniske dance vil gøre det svært at lade være med at vippe lidt med foden, når man ligger der på picnictæppet.

Dagen sluttes meget passende af med Lulu Rouge og den danske duos mørke electro. Desuden spiller Kalle B, Henning Fuchs, null + void, Nicka og SG Lewis i løbet af dagen.

Fokus på mad

Det er som altid gratis at deltage i Stella Polaris. Og som altid lægger festivalen op til, at publikum selv kan medbringe mad og drikke.

Man kan dog også købe både mad og våde varer. I en pressemeddelelse skriver arrangørerne, at de ud over musikken også har fokus på det kulinariske. Derfor har de nøje udvalgt lokale street food-steder, som vil servere håndholdt mad til de sultne gæster.

For eksempel kan man i København smage på »jungle junkfood« af den tidligere Noma-kok Karlos Pontes, som til dagligt driver latinamerikanske restaurant PMY i Indre By.

Stella Polaris.Kolding 27. juli, Sønderborg 28. juli, Aarhus 29. juli og København 4. august. I København foregår det i Frederiksberg Have fra klokken 12-21.