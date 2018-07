Thailandske isruller er kommet til København: »Det smager af meget mere end almindelig is« Ice cream rolls eller stir-fried ice cream, der stammer fra Thailand, har i de seneste år spredt sig til resten af verden, også til Danmark. Senest er Øriginal Is åbnet på Frederiksberg og Islands Brygge.

Måske kender du allerede til det. Særligt hvis du har rejst i Sydøstasien og spankuleret rundt blandt de velduftende gadekøkkener, eller hvis du bare følger virkelig godt med i istrends på internettet, vil du vide, hvad ice cream rolls eller stir-fried ice cream er for noget.

Hvis ikke tager vi den lige helt fra bunden.

Iskonceptet, der oprindeligt stammer fra Thailand, går ud på, at man har en fryseplade. Den kan godt minde om sådan én, man laver stegte nudler på, denne her er bare -25 grader kold. På pladen hælder man en flydende ismasse og ingredienser som bær, kiks og kage, som man hakker med to spartler og blander med isen. Derefter spredes den frysende masse til en firkant, som man skraber med den ene spartel og vupti, små appetitlige isruller.

Ice cream rolls har i løbet af de senere år spredt sig fra de sydøstasiatiske lande til det meste af verden, og efterhånden er det også kommet til Danmark og København.

Senest har bornholmske Øriginal Is åbnet en butik på Vesterbrogade 206, Frederiksberg. Her kan man få fem isruller for 45 kroner og selv bestemme, hvilke ingredienser der skal blandes i. Der både en variant på fløde fra jerseykøer og en veganervenlig sorbet. Firmaet har også åbnet en midlertidig isbiks ved kulturhuset på Islands Brygge, som er åben, når vejret er godt.

Ikke bare lir

Manden bag Øriginal Is hedder Gabriel Duquesnay. Den 24-årige bornholmer bragte allerede for to år siden det thailandske iskoncept til Danmark, angiveligt som den første i landet.

»Mig bekendt var der ikke andre, som lavede ice cream rolls herhjemme på det tidspunkt«, siger han til Ibyen.

Gabriel Duquesnay opdagede isen, da han havde sabbatår og rejste rundt i Cambodja. Med det samme vidste han, at dét ville han introducere danskerne for, så da han kom hjem, slog han sig sammen med vennen Oscar, som senere har forladt firmaet, og købte en maskine med fryseplade.

»Og så gik vi ellers i gang hjemme i carporten på Bornholm. Fordi vi i begyndelsen ikke kunne finde ud af det, var vi sikre på, at vi havde begået en fejl. Ingen af os havde nogen egentlig erfaring ... eller jo, jeg har arbejdet med mad i en grillbar, men ellers ikke«, fortæller han og griner.

Til sidst lykkedes dem dog dog at mestre teknikken, og i 2016 åbnede Øriginal Is sit første ishus i Snogebæk syd for Nexø. »Et hyggeligt 2-kvadratmeters skur«, beskriver Gabriel Duquesnay det selv som.

Det blev en succes, og i år kunne han udvide med endnu et ishus på Bornholm, ved Boderne 1 i Aakirkeby, foruden butikken i København.

De ser jo spændende ud, de her ice cream rolls, men er det ikke bare noget lir?

»Det er netop ikke bare lir. Det bliver lavet på tre minutter lige foran kunden, så det er helt friskt. Det smager af meget mere end almindelig is. Når du smider jordbær i, jamen, så smager det af friske danske jordbær. Smider du hindbær i, vil den have de friske hindbærs syrlighed. Og citronen, den slår dig helt omkuld«.

Øriginal Is. Vesterbrogade 206, Frederiksberg, kl. 12-21, og ved kulturhuset på Islands Brygge, varierende åbningstider.