Anne Linnet er hovednavn til Copenhagen Pride Week Det fulde program er fortsat hemmeligt, men her til morgen afslørede arrangørerne, at Anne Linnet skal spille humøret frem under regnbuefanerne som hovednavn til Copenhagen Pride Week.

Om en lille måneds tid bliver byen pyntet med regnbueflag, farver og glimmer i anledning af Copenhagen Pride Week 2018 13.-19. august.

Festprogrammet byder blandt andet på dansevenlige koncerter med Ida Corr, Kill J, L.I.G.A, Zebra Katz, Mendoza og masser af fester, samtaler og farverige aktiviteter og så selvfølgelig selve Pride-paraden. Men det fulde program holdes hemmeligt lidt endnu.

Her til morgen blev sløret dog løftet for et af disse hidtil tomme felter på programmet, da den danske rockdronning Anne Linnet blev offentliggjort som et af hovednavnene til Copenhagen Pride Week.

Anne Linnet skal spille det høje humør frem torsdag 16. august kl. 21 på Pride Stage på Københavns Rådhusplads, som under Priden-ugen har fået tilnavnet 'Pride Square'. Der er gratis entré.

Begivenhedsrigt år

Anne Linnet kan her halvvejs i 2018 allerede kalde året for ret begivenhedsrigt.

Først på året modtog hun den prestigefyldte 'Pionerpris' til de danske musikkritikeres prisuddeling Steppeulven, og et par måneder senere fik hun Musikforlæggernes Ærespris ved Carl Prisen 2018.

Derudover medvirkede hun i DR-dokumentarserien 'Anne, Sanne og Lis' sammen med kollegaerne Sanne Salomonsen og Lis Sørensen, hvorefter de tre musikdronninger annoncerede en fælles turné i foråret 2019.

Fælleskoncerterne kommer til at foregå på nogle af landets allerstørste indendørs scener, og billetterne er blevet revet væk, hvorfor de populære damer har måttet annoncere ekstrakoncerter for at tilfredsstille den store efterspørgsel.

På solosiden arbejder Anne Linnet lige nu på et album, og på den private front er hun blevet forlovet med sin kæreste, Kathrine Kjær.

Senere på året skal Anne Linnet på en soloturné, der blandt andet fejrer 30-året for udgivelsen af albummet 'Jeg er jo lige her', og som hun skyder i gang 25. oktober i Aalborg.

Men allerede 16. august kan man altså få en forsmag på Anne Linnet anno 2018, når hun hylder kærligheden og mangfoldigheden til Copenhagen Pride Week.

Anne Linnet x Copenhagen Pride Week. 16. august kl. 21. Pride Stage, Pride Sqaure (Københavns Rådhusplads). Gratis entré.