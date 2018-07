Nu kan du møde ciderproducenter og æbletræer i virtual reality hos Ciderbar Som den angiveligt første bar i Danmark byder Ciderbar nu på virtual reality og bringer ciderfans helt tæt på ciderproduktionen fra frugt til slutprodukt.

Hver fredag og lørdag bliver det franske spisested Voulez-Vous i Larsbjørnsstræde 20 i Indre By forvandlet til et sandt cidermekka.

Her holder 'Ciderbar' nemlig hof fra 16.30-00 og byder på mere end 25 forskellige cidere fra ind- og udland og med lidt til stort set enhver smag - fra sødt til syrligt, fra tørt og til læskende.

Det er de to ciderentusiaster Paw Wöhlk og Kristoffer Pind Levison, som står bar ciderbaren, og de unge herrer har en ambition om at gå forrest i det, de tidligere her i avisen har kaldt en »ciderrevolution«.

En nødvendig del af enhver revolution er oplysning - og netop derfor forsøger Ciderbar nu at gøre danskerne meget klogere på cideren - fra æbletræ til boblende cider.

Som en ny fast gimmick i baren kan man derfor påføre sig et par virtual reality-briller og komme helt tæt på ciderproducenterne, mens man drikker slutproduktet.

Virtual reality-videoen tager samlet set omtrent et minut og er sammensat af en række mindre klip, som man kan opleve i 360 grader.

Det første, man møder med brillen på, er ciderbønder fra Normandiet og Bretagne.

Den enkelte ciderbonde fortæller så lidt om sig selv og sin gård, hvorefter man kommer til at stå mellem æbletræerne og kan se solen skinne ned gennem kronerne.

Her vil man også kunne spotte køer og får, der går rundt på marken og sikrer en bæredygtig plantage.

Til sidst kommer man så helt tæt på selve produktionen og ser, hvordan producenterne med deres udstyr forvandler æblerne til den cider, man kan bestille i baren.

Virtual Reality på Ciderbar. Hver fredag og lørdag fra 16.30-00. Voulez-Vous, Larsbjørnsstræde 20, Kbh. K.