Miljøvenlig mode, livemusik og dans indtager Refshaleøen i weekenden På lørdag kan du forvandle dit gamle kluns med nye print, opleve et miljørigtigt modeshow og høre live-musik, når det bæredygtige brand ADP Planet og venner holder hof på Reffen.

Da gademadsmekkaet Copenhagen Street Food for nyligt rykkede ud på Refshaleøen var ambitionen at lave et langt større og vildere sted for ikke alene gastronomisk kreativitet men også alle andre former for nytænkning.

På Reffen, som stedet hedder, blander iværksætter-hubs og værksteder sig derfor med madboderne og danner et urbant og kulturelt samlingsspunkt for byens krea-typer såvel som gæster.

I en af containerne holder den danske designer Jesper Kejser til med sit projekt og brand ADP Planet, der skaber bæredygtig mode.

En af tidens helt store miljøsyndere er nemlig den voksende tøjproduktion, som oftest både er kemikaliefyldt og direkte giftig for naturen, forurener vandet og kræver omfattende transport.

ADP Planet designer derfor t-shirts, der er lavet »ressourceneutralt« og af overskydende materiale fra anden t-shirt-produktion, og som på den måde mindsker vandforbruget.

På lørdag er ADP Planet vært for et event på Reffen kl. 16-20, som bliver et samsurium af miljøvenlig mode, skønhed, musik og dans.

Her vil modeller vise ADP's kreationer frem - blandt andet læderjakker skabt af genbrugsskind og med fór fra genbrugsplast og knapper af omsmeltet metal.

Desuden kan man medbringe sit eget gamle kluns (eller købe nyt) og få det piftet op med valgfrit print.

Til eventet kigger også kunstner og illustrator Emma Ekstam forbi og maler på læderjakker samt viser sine tidligere værker frem.

På skønhedssiden kan man købe sæber fra Reffens sæbedronning Enchanted Ataraxia, der laver håndpressede sæber med naturlige ingredienser og uden brug af palmeolie, mens frisør og stylist svinger saksen og styler det slidte sommerhår.

Det københavnske band Moonage leverer drømmende sommermusik, først med et live gig og derefter bag pulten, mens en flok dansere sørger for at få dansegulvet i gang.

Interiøret til eventet bliver skabt af en anden af Reffens iværksættere, nemlig VonPlast, som omdanner plastaffald fra madboderne til farvestrålende møbler og pynteting.

ADP Planet & Venner på Reffen. Lørdag 28. juli kl. 16-20. Copenhagen Street Food - Reffen, Refshalevej 167, Kbh. K.