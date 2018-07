Dødsmetal, nye talenter og taco-dyst: Pumpehusets Byhave offentliggør sensommerens program Det er blevet tid til sommerens sidste afsløring af koncerter og aktiviteter i Byhaven. Der er blandt andet taco-konkurrence, karaoke og masser af musik på programmet.

Sommeren byder på lune sommeraftener som aldrig før, og Byhaven har kastet oplevelser og koncerter efter os hele sommeren. Heldigvis er hverken det ene eller andet slut endnu. Temperaturen forbliver i de høje grader, og Byhaven er klar med endnu en omgang af deres populære sommervenue. Dog for sidste gang i denne omgang.

Der er fuld knald på august- og septemberprogrammet, som bl.a. byder på musikalske navne som Rolling Blackout Coastal Fever, Hôy La, EXEC og Matthew Bay. Desuden vil der også være uofficielt københavnermesterskab i tacos, byhavebingo, karaoke og mulighed for at gøre sig et loppefund til Byhavens loppemarked.

Program for august og september 1. august: Celebration Records præsenterer Arbirk + Deerborn

2. august: Hôy La + Ebo Dawn

3. august: Red Lama + Skifting

8. august: Rolling Blackouts Coastal Fever

9. august: Musicall præsenterer IVYxM + Vic Shinobi + Lotte

10. august: Bands of Tomorrow: Uimodståelige

11. august: Ava Clarke + Ida Red

15. august: Northlane + Daze of June

16. august: Killtown Death Fest Warm Up: Bastard Grave + Ultra Silvam

17. august: Ninetofive Records take-over

18. august: Schh Eva + Byhavens Karaoke Night

19. august: Pumpehusets Loppemarked

22. august: NMS præsenterer Matthew Bay + Anton Grønholm

23. august: Moonage + Byhavebingo

24. august: Wonderwhy præsenterer Tristan + Clinic Blonde

25. august: Blastbeast Take-over

27. august: The Unofficial Copenhagen Taco Championship 2018 - (kræver billet)

29. august: Marc Facchini + De Lyse Timer

30. august: Mademoiselle Karen + Gottschalk

31. august: Tambourhinoceros præsenterer EXEC + Sunx

1. september: Tambourhinoceros præsenterer Chorus Grant + Crush

6.-9. september: Kill-Town Death Fest IV - (kræver billet)

14. september: This Recording Company præsenterer The Bowdashes + Lew + Blue Demon

15. september: Byhavens Afslutningsfest Vis mere

Dødsmetal og udenlanske navne

Der er flere udenlandske navne på programmet i denne omgang.

Bl.a. flyver Rolling Blackout Coastal Fever ind fra Australien og vil fylde Byhaven med indieficeret postpunk-country (8. august). Northlane (15. august), som også kommer fra 'Down Under', ligger også vejen forbi med tung metalcore-fest.

Og der bliver mere musik i den tunge ende, når metalfestivalen Kill-Town Death Fest indtager Byhaven 6.-9. september. Festivalen har i nogle år holdt pause, men genopstår nu med 25 bands fra hele verden på programmet.

Nye talenter

Men det er ikke kun udenlandske navne og metal, der fylder Byhaven. Der er også en masse nyere talenter at opleve på scenen, når en lang række pladeselskaber præsenterer deres musik.

Pladeselskabet Celebration Records åbner musikprogrammet med Arbirk og Deerborn 1. august, mens det beatfokuserede selskab Ninetofive Records sørger for en hel dag kun med beats (17. august).

Nordic Music Society tager stafetten videre, og præsenterer den danske popsanger Matthey Bay, som for tiden er aktuel med singlen 'Highway One'. Tambourhinoceros afslutter august med med EXEC, som er Veto-medlemmet Troels Abrahamsens soloprojekt.

Årets sidste takeover finder sted 14. september, og her stiller This Recording Company bl.a. op med duoen The Bowdashes bestående af Linn Holm (vokal og guitar) og Nana Nørgaard (vokal, keys og autoharpe). Duoen byder på et musikunivers, som bærer præg af girlpower og punk-vibes.

Også norske Hôy La indtager scenen (2. august), og vil eksperimentere med live loops og elektroniske flader tilsat blød vokal.

Taco-konkurrence, karaoke og bingo

Er du tosset med tacos? Mandag 27. august kan du smage på Københavns bedste tacos, når Byhaven og Copenhagen Cooking & Food Festival inviterer til det uofficielle københavnermesterskab i tacos. Her vil fem af byens skarpeste taco-mestre konkurrere om at lave de bedste tacos og en dertilhørende drink. Og du skal selvfølgelig smage med og give din stemme. Hvilke kokke, der skal dyste om titlen, offentliggøres senere på sommeren.

2018 var året, hvor Byhaven for første gang kunne invitere sangglade sjæle til Karaoke Nights. Har du endnu ikke nået at dyste i sang under kastanjetræet, får du sommerens sidste mulighed for at gøre det 18. august.

Inden sommeren går på hæld, får du også lige en sidste mulighed for at tage et slag byhavebingo under åben himmel og gøre et sidste sommerkup og måske købe den kjole, du har ønsket dig hele sommeren.

Byhavens sommerprogram kulminerer 15. september med stor afslutningsfest.