Filmmiddag på Østerbro: Se film og spis aftensmad med instruktøren af The Minds of 99-dokumentaren 'Stor som en sol' Til en filmmiddag i Hahnemanns Køkken på Østerbro tirsdag 7. august kan du se The Minds of 99-dokumentaren 'Stor som en sol' og efterfølgende spise middag med instruktøren, der vil svare på alskens spørgsmål stillet af publikum.

Det danske rockband The Minds of 99 blæste publikum bagover og sørgede for ungdommelig fællessang, der kunne høres på hele pladsen til Roskilde Festival, da de spillede koncert i eftermiddagssolen på Orange Scene først på sommeren.

Bandet er røget til tops på den danske musikscene og har i løbet af de seneste år opbygget en stor, ung og trofast fanskare. Men bag facaden har gruppen haft svært ved at finde fodfæste.

Frontfigur og forsanger Niels Brandt har ramt en mur, hvor inspirationen har været knap, og hvor tvivlen til tider har været stærkere end ilden. Det forstår man i hvert fald, hvis man ser den dokumentarfilmen 'Stor som en sol', der har kørt (og endnu gør det) i en række danske biografer henover sommeren.

Filmen er instrueret af Kasper Kiertzner, der følger bandet rundt i landet fra udsolgte koncerter til isolation i en bunker på Vesterbro og med håndholdt kamera undersøger bandets store såvel som små øjeblikke, tanker og arbejdsgange.

På tirsdag 7. august bliver filmen vist på storskærm til 'Auteur - Docs & Dinner' hos Hahnemanns køkken på Østerbro efterfulgt af en afslappet debat med filminstruktøren over en middag tilberedt af husets kokke. Arrangementer varer fra kl. 18.30-22 og det koster 275 kr. for middag inklusiv filmvisningen.

Alle sidder om samme bord

Ideen med arrangementer er at skabe et uformelt og hyggeligt rum, hvor alle kan komme på banen og stille spørgsmål til instruktøren og på den måde komme i dybden på en anden måde, end man måske gør til en 'almindelig' Q&A, hvor det for de fleste kan være grænseoverskridende at skulle stille sig frem foran det resterende, store publikum.

Derfor er der også kun plads til 25-30 gæster, der alle skal sidde rundt om samme bord, og selv om filmen gerne skulle være en slags katalysator for samtalen, er der ikke det, man ikke må spørge om.

Hahnemanns Køkken er kok og kogebogsforfatter Trine Hahnemanns store madfyrtårn, hvor der løbende bliver holdt pop-up-arrangementer, kokkekurser, madforedrag og diverse madarrangementer - og nu altså også filmvisninger. Til hverdag fungerer Hahnemanns Køkken desuden som både madbutik, kaffebar, konditori og økologisk spisested, og ambitionen er at fremme grøn og gedigen hverdagsmad.

Menuen til 'Stor som en sol'-filmvisningen er derfor ikke så overraskende overvejende baseret på grøntsager.

Da Hahnemanns Køkken er afhængig af hvilke råvarer, de får leveret på dagen, er det ikke muligt at kende den præcise menu på forhånd. Der bliver dog tale om delevenlige retter serveret 'family-style' og højst sandsynligt forskellige tærter, salater og andre retter, som hele bordet kan dele imellem sig. Derudover er der snacks og en aperitif, når dørene åbner kl. 18 - og så sniger der sig nok også en lille dessert ind til slut.

Drikkevarer af stort set alle slags - kolde øl, vin, økologisk saft og sodavand og kaffe - kan købes undervejs.

Arrangementet er arrangeret af Auteur, der er et initiativ under produktionsselskabet Elk Film, som fokuserer på skabe alternative filmoplevelser. Auteur og Hahnemanns Køkken afholder desuden et lignende arrangement med musikdokumentaren (ligeledes inklusiv middag og instruktørsamtale) 'Silvana' (2017) om den svenske hiphopstjerne Silvana Imam torsdag 16. august.

Docs & Dinner: Stor som en sol. Tirsdag 7. august kl. 18.30-22. Hahnemanns Køkken, Sankt Kjelds Plads, Kbh. Ø.