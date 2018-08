Tidligere Nomakok åbner australsk fiskerestaurant i København: »Vi behandler alle råvarer som lige, ligegyldigt om det er kaviar eller gulerødder« Den australske kok Beau Clugston har en fortid i Nomas testkøkken og åbner lørdag en restaurant med frisk fisk, skaldyr og rene råvarer i et tilgængeligt prisleje.

København er kendt som et kulinarisk magnetfelt, og de madmæssige muligheder i byen er allerede mange.

Lørdag 4. august får den gastronomiske hovedstad endnu en restaurant at prale af, nemlig ’Iluka’ i Peder Skrams Gade.

Iluka er et oprindeligt australsk navn, der betyder ’ved havet’, og restaurantens menukort vil da også centrere sig om frisk fisk og skaldyr og rene råvarer.

Manden bag Iluka er den australske kok Beau Clugston, som allerede har en lang karriere i restaurationsbranchen bag sig.

Hans kærlighed til kogekunsten startede, da han som barn surfede og dykkede efter østers og fangede fisk i Sawtell-området på nordkysten af New South Wales i Australien. Et par år senere fik han arbejde hos tv-stjernekokken Gordon Ramsey i London og lærte her gastronomiens grundteknikker at kende.

Da han i 2009 kortvarigt var på ferie i København, spiste han en frokost på Noma, som blev skelsættende for hans videre karriere.

Pr-foto: Tim Spreadbury

Beau Clugston fortæller til Ibyen, at frokostmødet med Nomas køkken var så stor en oplevelse, at han besluttede sig for at gøre alt, hvad han kunne, for at få et job hos René Redzepi, så i en hel uge troppede han dagligt op ved køkkendøren, indtil han fik lov til at komme indenfor på en prøveperiode.

Prøveperioden endte med at blive til syv år hos Noma, hvor han blandt andet var med til at opfinde nye retter i testkøkkenet.

Da Noma rykkede til Sydney, flyttede Beau Clugston til Paris, hvor han overtog ’Le 6 Paul Bert’ i ’fine-dining’-distriktet i 11. arrondissement. Nu er han dog tilbage og klar til at indtage den københavnske madscene med sin egen restaurant.

Beau Clugston fortæller, at ambitionen ikke er at blive byens nyeste Michelin-restaurant, men snarere at åbne et godt kvalitetsspisested med rimelige priser og løs atmosfære, hvor lokale kan droppe ind til et glas vin og et søpindsvin såvel som et fuldt måltid.

Selve anretningerne er simple med kun tre-fire komponenter på tallerkenen, men alle af højeste kvalitet og kogekunst, lover Clugston.

Et eksempel på en sådan servering er færøsk søpindsvin serveret råt i sin egen skal og med et stykke grillet surdejsbrød med smør som tilbehør.

Lige netop søpindsvinet er måske endnu en ukendt spise for de fleste danskere, men smager ifølge Clugston »20 gange bedre end østers – det er helt vildt, hvad folk er gået glip af«.

Clugston fortæller desuden, at han arbejder sammen med en færøsk fisker, som ville vide lige præcis hvordan køkkenet havde tænkt sig at tilberede fangsten, før han indvilgede i at samarbejde.

Menuen har både små a la carte-retter i et prisleje mellem 70-300 kr., og en fire-fem-retters menu til 420-520 kr. alt afhængigt af markedspriserne.

På grund af den uforudsigelige fangst opererer Ilukas køkken derfor ikke med en fast menu, men må hver morgen finde på noget nyt alt afhængigt af, hvilke fisk og skaldyr der er af bedst kvalitet den pågældende dag.

Gennemgående gælder det dog, at det bliver baseret på rene råvarer og med en del rå ting på kortet – fra dagens fisk til blæksprutte til østers til søpindsvin såvel som frugt og grønt.

Ibyen har desuden spurgt Beau Clugston om, hvad han tager med sig fra sin tid på Noma, til hvilket han forklarer, at det primært er den særlige tankegang, som han vil viderebringe i Ilukas køkken.