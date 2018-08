Grandmaster Flash sørger for efterfesten til det officielle danske DJ-mesterskab Den sidste fredag i august er der kæmpe DJ-fest i Vega. Først skal vinderen af det officielle danske DJ-mesterskab findes, og derefter går Grandmaster Flash på scenen.

Fredag 31. august er der lagt op til stor DJ-fest i Vega, når det vinderen af det officielle danske DJ-mesterskab først skal findes i Ideal Bar, hvorefter en af DJ-scenens både første og største stjerner Grandmaster Flash indtager scenen i Store Vega.

Egentlig er der tale om to mere eller mindre uafhængige arrangementer, der kræver hver sin billet; men da de to events foregår samme sted og tidsmæssigt ligger lige i forlængelse af hinanden, vil det for de fleste give god mening at købe billet til begge begivenheder.

Aftenen begynder i Vegas Ideal Bar, hvor nogle af landets bedste DJ's battler bag pulten og demonstrerer deres DJ-skills i håb om at blive årets danmarksmester i mix. Hver deltager har to pladespillere samt en mixer til rådighed og skal så scratche sig til sejren.

Det officielle danske DJ-mesterskab har været afholdt årligt siden 1986 og tidligere vindere tæller danske DJ-ikoner som Cutfather, Soulshock, Noize og Turkman Souljah. Hver deltager har to pladespillere samt en mixer til rådighed og skal så scratche sig til sejren. Dette års vinder skal desuden repræsentere Danmark ved DMC World DJ Championships i London i oktober.

Arrangementet begynder kl. 19, og billetter koster 100 kr. via ticketmaster.

Grandmaster Flash fortsætter festen i Store Vega

Når den nye danske mix-mester er fundet fortsætter festen i Store Vega, hvor hiphop-pioneren Grandmaster Flash giver koncert i The Bronx block party-stil.

Grandmaster Flash må siges at være en sand legende indenfor hiphop-musikken, og da han sidste år samt i foråret spillede koncerter i henholdsvis Pumpehuset og Amager Bio blev billetterne da også revet væk med det samme.

Fem hjerter fik den ene af de to koncerter i Pumpehuset af Politikens musikredaktør Simon Lund, der blandt andet skrev, at hele salen var »spilkogende«.

»Grandmaster Flash demonstrerede hiphoppens evne til som en musiksvamp at suge funk, jazz, rock og pop til sig og vride det ud som noget andet.

Der var ikke meget nyt over det ellers varierede mix, men Flash gav sin levering en elektrificerende energi.

Og i sammenstødet mellem fortid, genrer og Flash opstod det musikalske brag, der fik folk til at feste, som om det var 1977 om igen«, lød det afslutningsvis i anmeldelsen.

Med de lovende ord lyder det ikke umiddelbart til, at Grandmaster Flash får problemer med at spille Store Vega op. Koncerten starter kl. 21.00, og billetter koster 315 kr. hos billetlugen.