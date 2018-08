En Grammy-nomineret rapper og en tidligere Disney-stjerne: Efterårsfestivalen Noisey føjer flere internationale artister til plakaten Til efteråret gæster den amerikanske rapper Vic Mensa TAP1 på Amager, og han får blandt andet følgeskab af en tidligere Disney-skuespiller, når festivalen Noisey skydes i gang for første gang.

Sommeren bugner af musikfestivaler, mens resten af året finder hvile, hvad det angår. Men sådan behøver det ikke at være.

Den nye festival Noisey kommer nemlig som et energiboost i de mørke måneder til København med et sprødt mix af urban-, rock- og elektroniske kunstnere.

Her vil man både kunne opleve den amerikanske Grammy-nominerede rapper Vic Mensa og den tidligere Disney-skuespiller Hayley Kiyoko, som i dag gør sig som popsangerinde.

Efterårsfestivalen forløber 2.-3. november i TAP1 på Amager.

4 nye tilføjelser til plakaten

Tidligere på sommeren blev navne som Sigrid (NO), Jungle (UK), Nines (UK), Ugly God (US) og danske Liss offentliggjort. Nu er det blevet tid til næste runde af offentliggørelser, som har endnu en håndfuld internationale artister på listen.

I begyndelsen af november kan publikum i TAP1 se frem til koncert med den 25-årige Grammy-nominerede rapper fra Chicago, Vic Mensa. Vic Mensa har blandt andet arbejdet sammen med store artister som Kanye West og Pharrell Williams og er desuden medlem af hiphop-kollektivet SaveMoney sammen med blandt andre Chance The Rapper. Sidste år udkom han med sit debutalbum 'The Autobiography'.

Vic Mensa får følgeskab af endnu en ung amerikaner, nemlig af den 24-årige Cautious Clay, der gør sig i r’n’b-genren. I foråret spillede han sit første - og vel at mærke udsolgte - liveshow i Brooklyn. Kender man ikke meget til den unge singer-songwriter, kan man give hans nye ep 'Blood Type' et lyt.

Er man Disney-fan kender man måske allerede dagens tredje offentliggørelse: amerikanske Hayley Kiyoko. Hun har tidligere gjort sig som skuespiller i rollen som Stella Yamada i Disney-filmen 'Lemonade Mouth' fra 2011, og så har hun spillet rollen som Velma Dinkley i Scooby-Doo. I dag har hun lagt skuespillet bag sig og høster i stedet tocifrede millioner af views på sine musikvideoer på Youtube.

Hayley Kiyoko lagde ud med at gøre sig som singer-songwriter, men i dag sværmer hun mere om moderne, dansabel pop, hvor hun udfordrer gængse seksuelle normer ved at synge åbent om sin homoseksualitet.

Dagens sidste offentliggørelse er undtagelsesvis ikke fra den anden side af Atlanterhavet. Soulpop-sangerinden Tirzah er nemlig en af tidens mest interessante undergrundstalenter fra London. Til trods for at hendes debutalbum først udkommer 10. august er hun ikke gået ubemærket forbi de engelske scener. Og til november bliver det altså danskernes tur til at opleve hende.

Plakaten tæller foruden dagens offentliggørelser syv internationale navne, helt præcis funky-soul syvmandsgruppen Jungle (UK), den walisiske producer og sangerinde Kelly Lee Owens (UK), den norske eksperimenterende popsangerinde Sigrid (NO), Soundcloud-rapperen Ugly God (US), den britiske road-rapper Nines (UK), den australske singer-songwriter Stella Donnelly (AU) og den britiske singer-songwriter Westerman (UK).

Af danske navne kigger indiepop-kvartetten Liss og det københavnske punkband Riverhead også forbi.

Noisey-festivalen er arrangeret af medievirksomheden Vices musikmedie Noisey og Beatbox Entertainment og er den første af sin slags.

Noisey Festival. 2. og 3. nov. TAP1, Kbh. S. Billetter koster 630 kr for begge dage.