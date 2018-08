Guide: Få et væld af danseoplevelser fra hele jordkloden på Ofelia Beach i København Kom du heller ikke verden rundt i sommerferien? Fortvivl ej. Copenhagen Summer Dance danser rundt om hele kloden på en enkelt aften på Ofelia Beach.

Inden efterårets regn og rusk trænger sig på, sørger Copenhagen Summer Dance for en oplagt mulighed for at udnytte lune sommeraftner i det fri. På Ofelia Beach har Dansk Danseteaters opsat en scene, hvor tusind mennesker kan samles, nyde udsigten over havnen og korte versioner af dans fra hele verden.

Fakta Copenhagen Summer Dance CopenhagenSummer Dance arrangeres af Dansk Danseteater, der til daglig har til huse på Operaens takkelloft. Udendørsforestillingen er fem bidder fra fem forskellige forestillinger kurateret af kunstnerisk lederPontus Lidberg. Copenhagen Summer Dance kan opleves fredag 9. august og lørdag den 10. august på Ofelia Beach. Det er muligt at købe billet, men der er også et antal gratispladser ved hver forestilling. www.danskdanseteater.dk/forestillinger/copenhagen-summer-dance-2018 Vis mere

Gennem en times dans får man præsenteret fem forskellige danseforestillinger, der går i vidt forskellige retninger – der er Cuba i moderne klæder, en genopførelse af et neoklassisk balletdrama og eksperimenterende mytisk, moderne dans.

Pailletter og akavede kroppe

Det starter i det europæiske med ’Vals’, der er skabt af spanske Marcos Morau, som er et hot navn inden for moderne koreografi. Og moderne, det er ’Vals’.

Til lyden af den klassiske komposition ’Valse Triste Op. 44 No 3.’ af Jean Sibelius får man en utraditionel svingtur ind i valsens ellers så traditionsbundne rammer.

Morau er inspireret af europæiske surrealister som den italienske filmskaber Luis Buñuel og den tyske danser Pina Bausch. Det kommer til udtryk i dansen, hvor den akavede krop er i centrum.

Danserne er iført sorte heldragter af pailletter, der i store dele af forestillingen dækker deres ansigter og giver plads til at fokusere på kroppens fantastiske og mærkelige bevægelser.

En større alliance

Med ’Faun’ har den marokkanske koreografSidi Larbi Cherkaoui bevæget sig ind i en historie om mytologi og begær.

En faun er halvt menneske og halv ged i den romerske mytologi.

I denne forestilling ovenikøbet en særdeles flirtende én af slagsen.

Dansen er baseret på balletopførelsen af ’L’après midi d’un faune’ i Paris i 1912. I forestillingen bliver faunen vækket til live, og han er straks på forførerstien. Faunen er mere dyrisk end i den oprindelige ballet, der dog ved premieren i 1912 vakte furore med de sensuelle undertoner.

Ballettens oprindelige musik af Claude Debussy følger denne forestilling til dørs.

Amerikansk mellemspil

Amerikanske Stephen Shropshire står bag ’Lamento della Ninfa’. Den er et kort intermezzo, hvor der er tre dansere på scenen. To mænd og en kvinde.

Omdrejningspunktet er kvinden, der som centrum for de to mænd føres rundt i en kort, men underholdende forestilling.

Den danske

Okay, forestillingen ’L’historie de Manon’ er som sådan ikke dansk, derimod fransk, men den ene hovedrolle spilles af den danske verdensstjerne Alban Lendorf, der i dag er solodanser ved American Ballet Theatre og Den Kongelige Ballet.

’L’historie de Manon’ handler om en slags sugerdating fra 1700-tallet, og der er drama for alle pengene.

Historien bygger på Abbé Prévosts kontroversielle roman ’Manon Lescaut’.

Sex, kærlighed og penge er selvfølgelig i centrum, når vi møder kurtisanen Manon Lescaut i forholdet til den fattige Des Grieux.

Det er en duet om begær; vinder kærligheden eller rigdommen?

Slutdestination Cuba

Aftenen slutter af med gang i skørterne, når ’Paysage, Soudain, la Nuit’ rammer scenen.

Det er den nyudråbte kunstneriske leder for Dansk Danseteater, Pontus Lidberg, der står bag.

Forestillingen er inspireret af det sydamerikanske, og arrangørerne lover, at man får lyst til at danse, når scenen forvandles til et Cuba, hvor folk mødes, flirter, danser og nyder livet.

Forestillingens afsæt er i den klassiske guitarkomposition ’Paisaje Cubano con Rumba’ fra 1985, og der er intet mindre end 11 dansere på scenen.

Blandt andet flere fra det cubanske dansekompagni Acosta Danza.