Reportage fra Costa Albertslund: I friluftsbadet Badesøen er der klorvand, parisertoast og palmer. Og helt sikkert ingen alger Glemt alt om havnebade, saltvand, rottefrygt og klamme blågrønne alger. Badesøen i Albertslund lokker med turkisfarvet klorvand, vandrutsjebaner og pomfritter. Ibyen tog vestpå for at dyppe tæerne i det tætteste, Vestegnen kommer på et sydlandsk chartereventyr.

Mens tunge varmedråber dovent løber ned ad ryggen, mærker man duften af klor, solcreme og parisertoast i næsen.

Lyden af grinende børn, vandplask og et eller andet musiknummer med olietønder og spansksproget sang fylder ørerne og tryller en langt væk fra den store græsplæne, der ligger en lille cykeltur fra Albertslund station.

Matilde på 10 år kommer entusiastisk op fra vandet.

»Så du os, moster?«, spørger hun ivrigt med sit våde hår plaskende ned om ansigtet.

Hende og storebroderen Malte på 12 år har lige leget synkronsvømmere i den store runde badesø.

Ingen blåalger: 4 friluftsbade i Storkøbenhavn Hvis du er træt af inderhavnsbadene og strandparkerne, eller faktisk er bange for blåalgerne, kan du tage i et af Storkøbenhavns mange friluftsbade. Her kan du svømme baner, tage en tur i vandrutsjebanen eller spise pomfritter, som var du sydpå. Nogle steder er gratis, mens andre tager entré. Ibyen kommer her med et par bud på, hvor du kan dyppe dig i klorvand: 1. Bellahøj friluftsbad På den store græsplæne udenfor Bellahøj Svømmestadion ligger to store 25 meter bassiner og en snoet vandrutsjebane. Langs bassinerne kan man enten sidde på de store trapper eller lægge sig på græsset, hvor der også er liggestole. Åbningstiderne er svingene, så tjek hjemmesiden. Voksne koster 40 kroner og børn 20 kroner. 2. Bavnehøj friluftsbad Bavnehøj Friluftsbad på Enghavevej, blev i 2010 genåbnet i en nyrenoveret og børnevenlig udgave, der har beachvolleybane, legeområde og en stor lagune med kaskadebruser og boblezone for børn. Friluftsbadet har et 25-meter bassin med seks baner. Der støder græsarealer op til poolen, hvor der også er en naturlegeplads. Der er aflåselige skabe, men man skal selv have hængelås med. Åbningstiderne er svingene, så tjek hjemmesiden. Friluftsbadet har gratis adgang. 3. Gladsaxe friluftsbad Ligesom den runde pool i Badesøen Albertslund er det også en friformspool der ligger i forbindelse med Gladsaxe svømmehal. En stor vandrutsjebane lader dig glide i vandet i den ene ende. Der er masser af græs omkring poolen til at ligge på. Du kan købe mad og drikke. Der er livreddere på vagt hver dag. Åbent hverdage skiftevis klokken 7-21 eller 7-16 og lørdag og søndag klokken 8 til 15. Friluftsbadet har gratis adgang. 4. Friluftsbadet i Præstemosen Præstemosebadet er et mindre friluftsbad, der ligger i Hvidovre. Der er børnepool og et stort 25 meter bassin med to baner reserveret til motionssvømning. Rundt om poolen er der et stort græsareal med enkelte liggestole og en beachvolleybane. I kiosken kan man købe is, parisertoast og hotdogs. Er du skolebarn i Hvidovre kan du komme gratis ind. Der er livreddere på vagt hver dag. Åbent hverdage klokken 7-19 og lørdag og søndag klokken 10 til 18. Voksne koster 30 kroner og børn 15 kroner. Vis mere

I formiddags var der kortvarigt lettere overskyet, men nu banker solen igen ned fra en klar himmel. Moster Lena Christoffersen på 49 år sidder på en liggestol i første række til poolens safirblå skvulp.

»Ja, selvfølgelig så jeg jer«, svarer hun.

Ved siden af liggestolen står et bæger med popcorn og en flaske vand. Forskelligt ispapir vidner om, at Matilde og hendes søskende er blevet kølet ned mere end en gang i dag.

»Det er simpelthen en oase, det her, og det kan godt minde om at være sydpå med lidt god fantasi«, siger Lena Christoffersen og peger rundt på de mange palmer, der indhegner poolområdet og leder tankerne hen på et sydeuropæisk charterhotel.

Familien Christoffersen har været her mange gange i år.

Malte på 12 foreslog faktisk, at de skulle komme en halv time før åbningstid i dag for at være sikre på at kunne få de bedste liggestole.

Men eftersom de første springer i vandet klokken 6.30, mente Lena Christoffersen, at det var lige tidligt nok.

Klokken 10.05 virkede det dog som mere held end forstand, at de fik tilkæmpet sig et sted at være.

Foto: Martin Lehmann

Feriestemning på Vestegnen

Badesøen åbnede oprindeligt 23. juni 1973. Siden da har Albertslund og omegn taget friluftsbadet til sig, og stedet er efterhånden blevet en fast del af det at vokse op på Vestegnen.

I 1997 gennemrestaurerede man hele området, så Badesøen stod som ny. Og sidste sommer gik Albertslunds lokale spillested, Forbrændingen, sammen med internetradioen The Lake om at stable første udgave af endagsmusikfestivalen Badesøen på benene med musiknavne som Savage Rose og svenske Dungen, cirkus for de mindste og vandpjaskeri ad libitum. Festivalen vender desuden tilbage den 25. august.

Og så er Badesøen i Albertslund blot en af de mange friluftsbade og udendørs swimmingpools, der findes i København og de nærliggende kommuner.

Både i Bavnehøjbadet på Enghavevej, Præstemosebadet i Hvidovre, Gladsaxe Friluftsbad og Bellahøjbadet findes der bademuligheder for dig, der ikke gider saltvand, strandsand eller vandmænd.

Eller måske bare nyder en solrig sommer herhjemme, men stadig gerne vil have sydens feriestemning.

Flere som Præstemosebadet eller Bellahøjbadet er ’bare’ store 25 meter bassiner, mens enkelte som eksempelvis Badesøen i Albertslund giver dig den fulde feriepakke.

Og det gør bare noget ved de folk, der kommer, siger Sacha Hermansen, der er daglig leder og livredder ved den runde oase.

»Af sikkerhedshensyn kan vi kun lukke et bestemt antal mennesker ind. Og de fleste dage er vi allerede nødt til at stoppe folk klokken 10. Der er simpelthen fyldt med glade mennesker«, siger hun.

Man kan dog løbende komme ind, som nogen folk går hjem efter deres dukkert.

Hun griner højt, da man spørger, om hun kan mærke forskel fra sidste års noget vådere sommermåneder.

»Vi har i hvert fald meget mere end 37 timers arbejdsuger for tiden. Plus, at vi hyrer vikarer. Det behøvede vi i hvert fald ikke sidste år«.

Mens flere københavnere hidsede sig op over, at flere af inderhavnsbadene ikke åbnede før planlagt trods høje temperaturer, havde Badesøen lidt tilfældigt åbnet en uge tidligere.

»Det var egentlig, fordi vi åbnede i forbindelse med et fodboldstævne, men folk var bare klar til at komme i vandet«, siger Sacha Hermansen.

Foto: Martin Lehmann Plask! Der er mange mennesker, men der er overraskende plads. Man kan sagtens plaske og lege uden at genere andre.

Speedos, burkini og parisertoast

Blomstrede bermudashorts, speedos, badebleer og tankinier.

Farverige trekantsbikinier med dyre mærker, sorte badedragter fra H&M.

Nogle i de rigtige størrelser, andre lidt for små. Dem, der kun består af kunstfærdigt omviklede bånd, der efterlader meget lidt til fantasien, og så burkinier.

Alle deler de den store pool. Hopper ud fra vipperne eller soler sig på liggestolene eller den store græsplæne omme bagved.

Og som Sacha Hermansen siger, er der ganske rigtigt mange. Den store parkeringsplads ude foran er fyldt med biler, men alligevel er der ikke overfyldt.