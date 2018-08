Pumpehuset genskaber magien fra 'The Second Summer of Love' med stor jubilæumsfest på fredag Til Pumpehusets jubilæumsfest for 'The Second Summer of Love' på fredag er det den elektroniske musik, der er i centrum med blandt andet dj-ikonet Frankie Bones og stort rave på programmet. De danske dj's Karsten Loud, Opiate og Martin Jensen lægger ligeledes lyd til dansegulvet.

Ravefester, acid house, smil og løsreven stemning. Alle ugens dage.

I årene 1988-89 skyllede en revolution indover Storbritanniens klubmiljø og medførte et radikalt skifte i den dengang eksisterende musik- og festkultur.

Hiphop og groove måtte vige for acid house (en blanding af trance og house, red.), festerne rykkede fra klubberne og ud i nedlagte fabrikker og andre industriområder og brugen af ecstasy eksploderede.

'The Second Summer of Love' blev begivenhederne og bevægelsen kaldt, med reference til hippietidens 'Summer of Love' i San Fransisco to årtier tidligere.

'The Second Summer of Love' blev set som et oprør mod slut-firsernes politiske spændinger med økonomisk tilbagegang, høj arbejdsløshed og øget beskatning og Thatcher, der styrede Storbritannien med hård hånd.

Der var altså tale om en politisk genereret modreaktion, som manifesterede sig kulturelt og handlede om hedonisme og om at slippe væk fra den stramme hverdag. Musikken og festen blev således en fælles katalysator, der samlede folk på kryds og tværs af sociale skel.

Men faktisk startede det hele uden for landets grænser, nemlig på Ibiza, hvor en flok engelske DJs og klubejere sommeren forinden havde forelsket sig i partyøens raves og derefter bragte festformatet med sig hjem til den britiske klubscene.

Og herfra byggede ungdommen så ovenpå, blandt andet med smileyen som symbol på de nye festtider og trykt på både t-shirts og pladecovers samt selvfølgelig som et store smil henover ansigtet på dansegulvet.

I Danmark satte The Second Summer of Love sig også sine spor, da en række mennesker begyndte at lave små pop-up-fester og dyrke festfællesskabet under mantraet 'Peace, Love & Unity'.

Selv om det politiske aspekt ikke var en del af bevægelsen i Danmark, slog den nye lyd og den nye festform igennem ligeså intenst som i Storbritannien, og den dag i dag er rå industribygninger og open air-områder jo fortsat populære rammer til fest og elektronisk musik.

Pumpehuset genskaber stemningen fra dengang

I anledning af 30 års jubilæet for starten af The Second Summer of Love holder Pumpehuset på fredag 17. august stor jubilæumsfest, der skal genskabe magien fra dengang.

Til det får de hjælp fra Steen Kong Mogensen og Klaus Boss, der er nogle af Danmarks mest garvede elektroniske dj's ogvar med fra starten.

Festens omdrejningspunkt er den elektroniske musik og dens mange subgenrer, og festarrangørerne har derfor allieret sig med en række dj-ikoner.

Hovednavnet er den amerikanske techno- og house dj Frankie Bones, der blandt andet er kendt for at have haft en stor andel i UK-musikkens udvikling. Derudover var det også ham, der i sin tid bragte ravekulturen fra UK til USA.

Den dag i dag hører det til sjældenhederne, at man kan opleve ham bag pulten, så det er lidt af et scoop at Pumpehuset har haft held til at hive ham til Danmark.

Derudover er der også et par lokale legender bag pulten på fredag, nemlig Karsten Loud, Opiate og Martin Jensen.

Festen starter i Byhaven kl 21 med chill housemusik, hvorefter festen fortsætter indendørs med godt, gammeldags rave, old school lysshow og stort dansegulv kl. 23-05. Billetter koster 130 kr.

Aldersgrænsen er 18+, og trods temaet for aftenen er ecstasy og andre stoffer selvfølgelig forbudte.

Summer of Love: A 30 Year Celebration. 17. august kl. 21-05. Pumpehuset, Studiestræde 52, Kbh. K.