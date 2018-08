Oplev Franz Ferdinand bag pulten til åbningen af Hotel Cecils nye natklub Spillestedet Hotel Cecil åbner på lørdag en ny natklub, Cecil AM, hvor musikken skal være i centrum. Til åbningsfesten står det skotske indie-rockband Franz Ferdinand samt Christian d'Or og Lewis P. Colston bag pulten.

Lige siden spillestedet Hotel Cecil i februar slog dørene op i de legendariske tidligere Jazzhouse-lokaler i Niels Hemmingsens Gade, har huset været fyldt af musik, foredrag, film, komik og andre kulturelle arrangementer.

Og på lørdag udvider Hotel Cecil så repertoiret med en ny natklub.

Cecil AM er navnet på natklubben, som hver lørdag holder åbent fra kl. 23-04 og dermed åbner en time før 12-timersuret skifter P'et ud med et A og bliver til 'AM' . Ankommer man inden midnat, er der ingen entré - efterfølgende koster det 80 kr. at komme ind.

Det er musikken, der er festens centrum på den nye natklub, og allerede på åbningsaftenen er der sikret et stabilt lydspor, når det skotske indie-rockband Franz Ferdinand står bag pulten umiddelbart efter deres koncert i Store Vega samme aften. Også de to københavnerkendinge Christian d'Or og Lewis P. Colston vil være at finde bag DJ-pulten både på åbningsaftenen og fremefter som fast indslag.

Cecil AM's bar fokuserer på dansk lokalproduceret alkohol med specialøl og -drinks, og da begge etager i huset bliver taget i brug, er der både mulighed for at hænge ud i baren i kælderen eller i stueplan foran vinduespartiet ud til gaden. Og så er der selvfølgelig også mulighed for at flytte fødderne rundt på det store dansegulv foran scenen.

Cecil AM - Åbningsfest: Franz Ferdinan (DJ-set), Christian d'Or & Lewis P. Colston. Cecil AM @ Hotel Cecil, Niels Hemmingsens Gade 10, Kbh. K. Aldersgrænse: 23+