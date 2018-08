Ibyens guide til kunstfestivalen: Chart Art Fair byder på Instagramvenlig åbningsfest, svenske pupper og børnefødselsdag Mystiske smagsoplevelser, tekstilpupper, der vokser på murstene, og kunst for børn er nogle af de ting, som du kan opleve på Chart Art Fair, der slår sig løs forskellige steder i København.

»Chart forvandler København til et utopisk projekt, der over tre dage forsøger at samle hele det kunstneriske økosystem til stor folkefest i København«, siger Nanna Hjortenberg, direktør for Chart Art Fair. Og i det kunstmættede økosystem finder man Chart Social, et mere folkeligt program, der inviterer publikum til sansefest.

Programmet byder på både live optrædener og overraskende, fysiske installationer, der ud over at formidle kunst til alle sanser også forsøger at kommunikere med dem. Som til en børnefødselsdag, der byder på ’mærk-hvad-der-er-i-kassen’-leg.

Åbningsfest på Charlottenborg

Chart forsøger at forvandle København til et stjernespækket epicenter for de mest edgy tendenser på kunstscenen i krydsfeltet mellem design, musik, kunst, arkitektur, performances og talks.

Men ingen kunstkomsammen uden åbningsfest.

Det hele skydes i gang på fredag i de instagramskønne gårde på Charlottenborg. Her kan man opleve et rituelt sangværk af kunstneren Julie Lænkholm, en koncert med den britiske rapper Denzel Himself, mens britiske King Larry B og tyske Perel samt lokale Kasper Bjørke og Nikolaj Vonsild fra When Saints Go Machine vil dj’e.

Fem innovative pavilloner, kreeret af vinderne i Charts årlige arkitektkonkurrence, vil være et frisk pust og stå i kontrast til kondensklamme konfirmationstelte derhjemme. Og fra pavillonerne kan gæster få serveret østers, mad fra Paté Paté og drinks med Belvedere Vodka.

Åbningsfest Chart Art Fair. 31. august kl. 17. Charlottenborg, Nyhavn 2, Kbh. K.

Krop og tekstiler

Magnetiske stykker af stof, der hænger fra væggen, og som reagerer og skaber lyd i mødet med publikums bevægelser. Man skulle tro, at der var tale om en science fiction-film med Anne Marie Helgers gevandter i hovedrollen, men nej.

Det er essensen af den norske kunsthåndværker Pearla Pigaos værk ’Sinus’, hvor man kan kontrollere rummets lyde ved at bevæge sig mellem tekstilerne.

Med et godt øre er det muligt at fortabe sig i syntetiske lyde og selv komponere musik. Bevæg dig tæt på værket, hvis du tør.

Lørdag og søndag kl. 12 kan man desuden opleve det moderne dansekompagni DeLeónCompany interagere på poetisk vis med værket.

Performance ’Sinus’ af Pearla Pigao (NO). 1. september kl. 12. Designmuseum Danmark, Bredgade 68, Kbh. K.

Filmklub vender plader

Efter første dags udskejelser i kunstens tegn kan du bevæge dig ned mod Charlottenborg om formiddagen, sluge et par østers og lytte til nogle af de mange dj’s.

Medlemmerne af kunsthallens egen filmklub, Blå Time, er blandt andet inviteret til at spille. Duoen består af Emma Rosenzweig og Albert Grøndal, som normalt viser kunstfilm i Super8-format optaget af udvalgte kunstnere.

DJ Blå Time. 1. september kl. 13.30. Kunsthal Charlottenborg, Nyhavn 2, Kbh. K.

De store, svenske pupper vokser

Tilbagelænet med en vodkadrink i hånden kan du lade blikket vandre fra spændende pavilloner til store, syrede tekstilpupper. De er spændt ud i buerne mellem Charlottensborgs to gårde og skabt af den svenske kunstner Malin Bülow. Værket hedder ’Elastic Bonding’ og skaber illusionen om kroppe, der er hævet over individualitet, klasse, køn og etnicitet, men som alligevel bliver begrænset af samfundet. Sammen med Pearla Pigao er hun et af programmets tre hovednavne. Fælles for dem alle er, at de bruger kroppen som indgang til at opleve kunsten.

Performance ’Elastic Bonding’ af Malin Bülow (SE). 1. september kl.14.30. Kunsthal Charlottenborg, Nyhavn 2, Kbh. K.

Smagsoplevelse med et tvist

Publikumsinddragelse er tungtvejende i årets program, om du vil det eller ej. Et af de steder, hvor sanserne vil blive udfordret, er Wooodelves’ smagsperformance.