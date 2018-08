Trine Ross' kunstanbefalinger: På Chart Art Fair kan du opleve kunst, du får lyst til at røre ved Amalie Jakobsen laver kunst man får lyst til at røre ved. Imens kan man hos svenske Sara-Vide Ericson nærmest mærke solens stråler fra pencils strøgene og britiske Tacita Dean fremviser bjergtaget i syv dele.

Gid man måtte røre ...

Amalie Jakobsen skaber skulpturelle værker, der ved første øjekast ser seriøst stramme ud. Men når man står foran dem, viser det sig, at Jakobsen (f. 1989) arbejder bevidst med materialer, som man får forfærdelig lyst til at røre ved. Samtidig er værkerne i et størrelsesforhold, der taler direkte til kroppen, mens farverne næsten ikke kan undgå at gøre en glad.

Det er alt i alt stærke takter fra den unge dansker, der udforsker rummet og vores oplevelse af det på en måde, der både inviterer til eftertanke og ren nydelse. Du finder hende hos den unge gallerist Sophus Gether, der har et godt øje for kunstnere, der ikke nødvendigvis benytter sig af de mest traditionelle materialer – og også af den grund altid er et besøg værd. Både på Chart og i Kødbyen som nabo til V1 Gallery.

Amalie Jakobsen. Gether Contemporary, stand 14, Chart Art Fair, Kunsthal Charlottenborg. 31. august-2. september.

Foto: 'The Diving Bell' af Sara-Vide Ericson. Illustration: Galleri Magnus Karlsson

Hun maler med sådan en evne, at man kan mærke lyset og væden fra solens stråler. Foto: ’The Diving Bell’ af Sara-Vide Ericson. Illustration: Galleri Magnus Karlsson

Svenske tilstande

Den svenske kunstner Sara-Vide Ericson kan male solens stråler og gennemblødt stof, så man kan mærke både lyset og væden. Motiverne henter Ericson i de svenske skove, som hun har boet midt i de seneste år, og hvor hun nu iscenesætter sine sært foruroligende optrin, der foruden tekstiler ofte omfatter den unge kvindekrop.

Sara-Vide Ericson (f. 1983) er på Chart Art Fair repræsenteret af hele to gallerier: Galleri Magnus Karlsson fra Stockholm og V1 Gallery, der til daglig holder til i Kødbyen. Førstnævnte viser desuden endnu en forrygende svensk maler, nemlig Mamma Andersson, der som Ericson kredser om (kvinde)kroppen, men gør det med en langt grovere penselføring.

Sara-Vide Ericson. Magnus Karlsson stand 32 og V1 Gallery stand 5, Chart Art Fair, Kunsthal Charlottenborg. 31. august-2. september.

Foto: Pr-foto: Niels Borch Jensen Gallery & Editions

Oplev britiske Tacita Deans store, syvdelte værk ’Quarantania’. Foto: Pr-foto: Niels Borch Jensen Gallery & Editions

Bjergtaget i syv dele

Britiske Tacita Dean (f. 1965) har i år i den grad sat sit præg på Londons udstillingssteder. Hun kuraterede udstillingen ’Still Life’ til National Gallery på Trafalgar Square, før hun rundt om hjørnet på National Portrait Gallery viste filmværker under overskriften ’Portrait’.

Indtil for ganske nylig kunne man se hendes store soloudstilling ’Landscape’ på Royal Academy of Arts. Tilsammen viser udstillingerne Deans spændvidde, for hun både fotograferer, tegner med kridt, filmer og skaber installationer.

På Chart Art Fair kan man opleve hendes store, syvdelte værk ’Quarantania’, hvis motiv og titel henviser til bjerget nær Jeriko, hvor Jesus skulle være blevet fristet af Djævelen. Typisk for Tacita Dean kan man læse hendes håndskrevne noter på billedfladen.

Tacita Dean. Niels Borch Jensen Gallery & Editions, stand 15, Chart Art Fair, Charlottenborg, 31. august-2. september.