Kunstanbefalinger: Tag på besøg i en fremmed families lejlighed og lad, som du er hjemme Der er hjemlig kunst at opleve i lejlighed nær Bella Center-kvarteret, der på én og samme gang er til salg og agerer showroom for ung og hip samtidskunst.

Kom hjem til kunsten

I kunstmesseweekenden fra 30. august til 2. september kan man lege Guldlok og de tre bjørne og komme på besøg i en fremmeds lejlighed og sætte sig i andres møbler. Lejligheden er til salg, men agerer samtidig midlertidigt showroom for ung og hip samtidskunst.

Der er installeret nye værker af både lokale kunstnere og noget, der ligner et virkelig frisk pust af yngre kunstnere fra blandt andet USA, hvor en af projektets kuratorer, Anna Frost, de seneste år har orienteret sig grundigt i den unge scene for samtidskunst.

Projektet er en satellit til Code Art Fair, og lejligheden/showroom ligger i praktisk nærhed af Bella Center-kvarteret.

Spirit Chair. Halldór Laxness Vej 24, 2. tv, 2300.

Designmessen stiller skarpt på grænselandet mellem kunst og design. Foto: Kasper Akhøj

En messe for møbler

Kunstmessen Chart har allerede flirtet med møbeldesign. I år udvider man med en decideret afdeling for luksuriøst interiør i kunsthallen Den Frie.

Jeg glæder mig til at se et fokuseret bud på en designmesse, der ser ud til at prioritere det felt, hvor grænserne mellem kunst og design ikke sådan lige lader sig definere.

Galleri Feldt præsenterer arbejder af den danske kunstner Kasper Akhøj, som er en researchbaseret og konceptuelt arbejdende kunstner ofte med fokus på arkitektur- og designhistorien. Altså langtfra ’blot’ en formgiver. Chart Design præsenterer også en performance med svenske Goldin+Senneby, som ligeledes peger langt væk fra det, jeg forestiller mig om en møbelmesse.

Chart Design. 31. aug.-2. sep., Den Frie, Oslo Plads 1, Kbh. Ø.

Foto: Anders Sune Berg I aften kan du tage til Alexander Tovborgs soloudstilling af nye malerier hos gallerist Nicolai Wallner.

I aften kan du tage til Alexander Tovborgs soloudstilling af nye malerier hos gallerist Nicolai Wallner. Foto: Anders Sune Berg

Spirituelt og fantasifuldt

Tag forskud på kunstweekenden med fernisering på en af de udstillinger, jeg har glædet mig meget til.

Kl. 17-20 fredag serveres pølser og dåseøl (eller hvad der nu er hot i Nordvest for tiden) til Alexander Tovborgs soloudstilling af nye malerier hos gallerist Nicolai Wallner.

Bevæbnet med pensel er Tovborg på det seneste gået i krig i et fantasifuldt kunstnerisk univers a la ’Indiana Jones og templets forbandelse’ med et veludviklet blik for spirituel ikonografi i alt fra danske kalkmalerier til mexicanske mayatempler. Dens titel ’Hvem er dit sværd’ er dejligt poetisk og fallosbetvivlende.

Hvem er dit sværd. Galleri Nicolai Wallner, Glentevej 47-49, Kbh. NV.