Kom tæt på mangfoldigheden i Saxogades lille samfund til gadefest på lørdag På lørdag 1. september er der gadefest i Saxogade med masser af mangfoldighed, mad, musik og sjov for både store og små.

Godt nok går vi ind i årets første efterårsmåned, når kalenderbladet på lørdag skifter til september, men der er ingen grund til at begrave sig under dynen og blive inden døre endnu.

På årets første efterårsdag er der nemlig forlænget sommerstemning til Saxogadefesten i Saxogade på Vesterbro.

Her vil der være masser af boder med mad og drikke samt koncerter, debatlounge, samba, stand-up, 'Ritas Blå's Lopper' og sjov for de små.

Saxogade er kendt for at være et både bæredygtigt og mangfoldigt lille gadesamfund med små butikker, cafeer og virksomheder og ikke mindst organisationen Settlement, som i flere årtier har arbejdet med udsatte borgere.

Og netop mangfoldighed er da også temaet for årets Saxogadefest, der er den 33. gadefest i gadens historie.

»Saxogadefesten skal selvfølgelig afspejle det, vi tror vi på: Mangfoldighed. Og derfor skal man møde nogle, der er anderledes end en selv. Mange fester er kun tiltænkt en bestemt gruppe, og så møder folk dem, de ligner. Til Saxogadefesten møder Vesterbro-’hipsteren’ hende, der har boet på Vesterbro i 50 år, eller småbørnsfamilien møder drengene fra Settlementets værested, Gang i Gaden. Vores erfaring er, at vi generelt dømmer mindre på tværs af samfundslag, når vi har hørt historierne bag et andre menneskers facader«, siger Magrethe Wivel, forstander for Settlementet, i en pressemeddelelse.

Et eksempel på et sådan mangfoldigt punkt på programmet er, når Orla, der er tidligere hjemløs og bruger af gaden, går på scenen sammen med komiker Thomas Wivel for at fortælle livshistorier og levere stand-up for publikum.

Til at underholde de yngste er der børnesjov med blandt andet ballondyr.

Musiksporet er ligeledes mangfoldigt og byder på stort set alle genrer, når danske bands og artister på skift fylder gaden med musik. Madboderne byder også på lidt af hvert - for eksempel økologiske specialiteter og drinks i spande.

Derudover rykker Ritas Blå's Lopper som sagt ind med med loppefund i lange baner - og har du noget, du skal af med, er det stadig muligt at booke en stand (340 kr.). Overskuddet går til Settlements aktiviteter i Saxogade.

Saxogadefest 2018. Lørdag 1. september kl. 12-22. Saxogade, Kbh. V.