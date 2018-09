Bliv klogere på urter, alkohol og trækketider til flydende snapseskole på Christianshavn I snapseskolen på Christianshavns Færgecafé i Strandgade kan man lære om snapseproduktion, smage forskellige slags snaps og få en middag med i købet.

Christianshavn Færgecafé er er især kendt for at servere traditionel dansk mad, men derudover er de blandt kendere berømmet for et imponerende snapsekort, der byder på omtrent 30 hjemmelavede snapse i hvad Politikens anmelder Joakim Grundahl tilbage i 2014 kaldte for »aparte variationer«.

Færgecafeens største sællert er 'Christianshavnerurten', der er en snapsens svar på bearnaise - en estragonssnaps med fennikel og ingefær, mens også 'Bittermatrosen' på enebær og lakridsrod er et hit hos de snapsedrikkende stamgæster.

Manden bag den store, hjemmelavede snapsesamling er Erik Frandsen, der både er kok, indehaver, skipper og snapseentusiast på Færgecafeen.

Og som et nyt tiltag inviterer Erik Frandsen nu snapseinteresserede indenfor i kabyssen til en række snapseskoler, hvor man kan få både inspiration og teknik til at gå i gang med egen snapseproduktion.

På snapseskolen bliver man undervist i alkoholtyper, trækketider og opbevaring samt hvilke urter, blomster, nødder og bær, som går godt sammen i snaps.

Undervejs er der smagsprøver på forskellige snaps og som afslutning en fælles middag med mere snaps til. Deltagergebyret inkl. middagen koster 385 kr. og de næste snapseskoler finder sted henholdsvis søndag 23. september og søndag 28. oktober.