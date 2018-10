Igen i år pynter Tivoli op til Halloween og inviterer indenfor til en god gang uhygge Skal ungerne have et godt gys, er der rig mulighed for det i Tivoli, som har Halloween-tema fra 12. oktober til 4. november.

Fra 12. oktober til 4. november er der nemlig Halloween-tema Tivoli. Den gamle forlystelsespark bliver pyntet op med mere end 20.000 græskar, flyvende koste, lys og spøgelser og inviterer indenfor til masser af skræmmende arrangementer og forlystelser.

For eksempel kan man ligesom sidste år besøge Det Hjemsøgte. Den særlige Halloween-forlystelse blev introduceret sidste år og medførte en hel del ballade, fordi den oprindeligt hed Det Hjemsøgte Børnehjem, hvilket nogle fandt usmageligt. Det Hjemsøgte, som forlystelsen bare hedder nu, er et klassisk spøgelseshus, som børn på 12 år og over kan bevæge sig ind i. Hvis de altså tør – og hvis de har et Turpas Plus eller lægger 60 kroner i indgangen.

Lørdag 27. oktober er der 'Monsters Night Out', hvor zombier, spøgelser, vampyrer og andre farlige væsener går optog og løber omkring i haven. Er man uheldig, kan man endda risikere at komme til at sidde ved siden af et rigtig grumt monster i én af forlystelserne.

29., 30. og 31. oktober kan man også tage på en lidt mindre skræmmende 'Trick-or-Treat-skattejagt' rundt i parken. 13. oktober er der DM i kæmpegræskarer, den ædle dyst. Og fuldstændig irrelevant for Halloween er der også et nyt Rasmus Klump-show.

Mere i tråd med temaet er der også noget, Tivoli kalder for 'Zombie-snap', som gør det muligt at tage et billede sammen med »Tivolis augmented reality-zombies«, hvis man henter Tivolis app på sin telefon.

Halloween i Tivoli. 12. oktober-4. november. Læs mere her.