Oplev fremtidens danske kunstkometer til Kunstnernes Efterårsudstilling

Kunstinteresserede københavnere vil vide, at det seneste sæsonsskift traditionen tro byder på den tilbagevendende kunstudstilling 'Kunstnerenes Efterårsudstilling', hvor spirende kunstnere udstiller deres værker for offentligheden. Kunstnernes Efterårsudtilling har eksisteret i mere end 100 år og finder i år sted fra 2.-18. november i Den Frie Udstillingsbygning. Gennem årene har nogle af landets største kunstere haft deres debut på udstillingen, heriblandt Per Kirkeby, Michael Kvium, Jytte Rex, Tal R og Thomas Kluge. Der er således mulighed for at stifte bekendtskab med nogle af den danske kunstverdens største talenter og få et indblik i, hvad fremtiden bringer. Læs også: Kunstredaktørens anbefalinger: Sæt fut i forestillingsevnen til symbolisten Redons første solodudstilling i Danmark Kunstnerne indsender anonymt deres værker, hvorefter et censorpanel udvælger de bedste, som så bliver udstillet på Kunstnernes Efterårsudstilling. Årets censorpanel består af Lea Guldditte Hestelund, Kaspar Bonnén, Kristoffer Ørum, Jeanette Ehlers og Mathias Kryger, og antallet af antagne værker veksler fra år til år. I 2012 ansøgte eksempelvis 500 kunstnere, hvoraf 56 blev antaget, mens 493 søgte sidste år, hvor 36 blev antaget. »Kunsten bliver professionelt vurderet, helt anonymt og uden påvirkning fra udefrakommende faktorer, værkerne får lov at tale for sig selv. Udstillingen er en vej ind i en professionel kunstverden, og hvert år glædes vi over den store talentmasse, vi møder i arbejdet med KE«, udtaler formand for Kunstnernes Efterårsudstilling Tomas Skovgaard i en pressemeddelselse. Kunstnernes Efterårsudstilling byder desuden på en række performances, foredrag og andre aktiviteter. Kunstnernes Efterårsudstilling 2018. Fra. 2.-18. november. Den Frie Udstillingsbygning, Oslo Plads 1, Kbh. Ø.