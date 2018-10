Musiker Kasper Bjørke udstiller sin egen dødsangst: »Jeg har altid haft lidt noia over at få kræft og kunne bare instinktivt mærke, at der var noget galt« Efter en lang karriere med musik, man kan danse til, har Kasper Bjørke indspillet et dybt personligt album, som man kan falde i søvn til. De 11 numre og en tilhørende udstilling beskriver den angst, der fulgte med, da han kort før sin 35-års fødselsdag fik konstateret kræft, men også lyset, da han blev rask igen.

Fire dage inden Kasper Bjørke skulle spille et af de vigtigste job i sin dj-karriere, var han et smut til lægen. Det var bare et rutinetjek, men for en god ordens skyld bad han om en ultralydskanning.

»Jeg har altid gået og haft lidt noia over at få kræft og kunne bare instinktivt mærke, at der var noget galt«, siger den danske musiker, der var 34 år og havde livet foran sig, da lægen sagde: »Hov! Der er lige noget, vi skal kigge nærmere på«. Det var en knude.

Blå Bog: Kasper Bjørke Født i 1975. Dansk producer og dj. Brød igennem internationalt med disco-house-duoen Filur, der blev dannet i 1999. Udgav sit første solo-album i 2007. ‘The Fifty Eleven Project’ er Kasper Bjørkes sjette album-udspil. ‘The Fity Eleven Project’ udkommer på vinyl og streamingtjenester 19. oktober via det tyske pladeselskab Kompakt. Bor på Frederiksberg med sin kæreste og søn.

Alligevel tog han på arbejde i London og sørgede for »rimelig hardcore søndags-rave til en af de vildeste fester, du kan spille til derovre«. Der var masser af mennesker, men Kasper Bjørke selv var ikke rigtig til stede. Næste morgen ringede han fra hotelværelset til sin læge i Danmark og fik en tid til at få sin kræftknude opereret ud af kroppen.

Tilbage i Danmark tog operationen for testikelkræft 3-4 timer og foregik under fuld narkose. Og så var det sådan set overstået. Han slap for både kemo og stråler, da kræften heldigvis ikke havde spredt sig, og han blev erklæret rask. Men mentalt var det langtfra overstået. Han udviklede angst for, at sygdommen kunne komme tilbage, og det er den angst, meget mere end sygdommen, der har præget den danske producer – og som nu har inspireret ham til at skabe et album og en udstilling.

Hans tidligere fem soloalbum har været personlige, men intet har været så privat som den plade, Kasper Bjørke sender på gaden 19. oktober. Det fortæller han fra sin sofa på Frederiksberg, hvor han ser utrolig sund og slet ikke så gammel ud, som han påstår at være: 42 år.

Jeg ønsker bare at gøre opmærksom på, at hvilken som helst type kræft, selv når man er helbredt for det, kan udløse angst. De her psykologiske efterveer i forbindelse med en kræftdiagnose, synes jeg, er en smule oversete

Det er efterhånden 20 år siden, han brød igennem som den ene halvdel af disco-house-duoen Filur, og siden har han blandt andet være radiovært på P6 Beat, arbejdet på pladeselskabet Fake Diamond Records (det var Kasper Bjørke, der opdagede Oh Land) og er manager for dj Anders Trentemøller.

Hans ansigt er rammet ind af en blå kashmirbluse, en karakteristisk brun hjelm af bølget hår og herunder et par runde briller. Hans søn har lige givet ham en farvelkrammer og hilst med et »bøh!« på journalisten. Vitus har taget en fridag fra børnehaven for at tage i svømmehallen med sin mor, Fie.

»Jeg havde egentlig tænkt mig at vente med at få børn, til jeg var ude at kontrolforløbet. For at være helt sikker på, at kræften ikke kom tilbage. Men samtidig ville jeg også gerne nå at få børn, hvis nu der skete et eller andet«, siger Kasper Bjørke.

Foto: Still fra 'The Fifty Eleven Project' Kasper Bjørkes nye album udspringer af hans personlige oplevelser med kræft og dødsangst. Musikken er skabt i et samarbejde med tre venner, musikerne Jakob Littauer, Davide Rossi og Claus Norreen. Filminstruktør Justin Tyler Close har fortolket albummet som film.

Døren på klem til kemo

Titlen på albummet og udstillingen, ‘The Fifty Eleven Project’ er opkaldt efter den opgang på Rigshospitalet, hvor han gik til tjek gennem fem år, fra 2011 til 2016. Opgang 5, 1. sal og så ind til venstre. Pladen er uden tekster og består udelukkende af stemninger, der er skabt med synthesizere, klaver, cello og violin. Den indeholder mange langstrakte passager – blandt andet fordi det, der allermest prægede de fem år med kontrolbesøg, var ventetid. Vente på næste kontrol, vente på svar på den kontrol. Sidde i venteværelset og bare vente.

»Hver blodprøve, CT-skanning eller røntgenfotografering var, ligesom det efterfølgende svar, som en eksamen. Og det skabte en grundangst i min krop. Selv om jeg fik at vide, at alt så fint ud, kunne jeg ikke slappe af, for så frygtede jeg bare næste kontrol. Det var selvfølgelig betryggende, at de holdt øje med mig, men det var også meget konfronterende«, siger Kasper Bjørke.

Udstilling Audiovisuelt Til hver af de 11 kompositioner på musikudgivelsen ’The Fifty Eleven Project' har den canadiske instruktør Justin Tyler Close instrueret et videoværk. De 11 kunstfilm er drømmeagtige og inspireret af historien bag albummet. De følger nemlig en mand, spillet af den islandske teater-performance-kunstner Kristjan Ingimarsson, der gennemgår et sygdomsforløb. Den amerikanske danser Bobby Jene Smith medvirker også – i filmen ‘Os’.

»I venteværelset sad jeg side om side med folk, der var meget mere syge, end jeg havde været. Bag en dør, der ofte stod på klem, kunne jeg se mennesker, der sad og fik kemo. Og så tænkte jeg, at hvis jeg fik et dårligt svar næste gang, kunne det være, at jeg skulle ind i samme rum«.