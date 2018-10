Noisey Festival: Danmarks største indendørs festival er aflyst Musikmagasinet Noisey havde sammen med bookingbureauet Beatbox arrangeret en to-dages festival i november. Men den er nu aflyst, meddeler de.

Det skulle have været Danmarks største indendørs musikfestival. Det bliver det ikke.

Noisey Festival, som skulle have fundet sted i Tap1 på Amager 2.-3. november, bliver nemlig slet ikke afholdt. Den er aflyst.

Det skriver arrangørerne bag festivalen, bookingbureauet Beatbox og Vice's musikmagasin Noisey. Hvorfor den to-dages musikfestival alligevel ikke bliver til noget, meddeler de ikke. Festivalledelsen ønsker ikke at udtale sig til Ibyen om årsagerne til aflysningen.

På programmet var blandt andre den norske popkomet Sigrid og den amerikanske rapper Vic Mensa. Ambitionen med festivalen var, lød det i en pressemeddelelse, at tilbyde de danske musikfans muligheden for at tage på festival uden for den gængse festivalsæson.

Prisen for købte billetter vil blive refunderet, oplyser festivalen.