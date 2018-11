Cyborgdans, smerte og nostalgisk skrammelmusik: Kunstfestivalen Resonans vender tilbage til Frederiksberg Fra 14. til 17. november kan man blive klogere på liv, død og kunstig intelligens, når internationale og danske kunstnere og forskere gæster festivalen Resonans.

Det er de helt store emner, der er på programmet til Resonans, den årlige festival for kunst, krop og samfund på Frederiksberg. Vi snakker død, liv og kunstig intelligens. Meget mere fundamentalt bliver det vist ikke.

Festivalen finder sted på kulturhuset KU.BE fra 14. til 17. november og byder på en lang række performances, forestillinger, workshops, talks og koncerter.

For eksempel kan man opleve den anerkendte italienske kunstner og forsker Marco Donnarummas danseforestilling ’Alia: Zû tái’. Her bliver kunstigt intelligente robotproteser fastgjort på tre dansere, så det ikke kun er danserne selv, men også en maskine, der styrer deres bevægelser. En slags cyborgdans.

Man kan også høre, om kropslig lidelse kan skabe musik i ’Hypo Chrysos’, en forestilling om hykleri. Lidt ligesom hyklerne i Dantes ’Inferno’ trækker Marco Donnarumma to tunge betonblokke rundt på scenen og tvinger sig selv til at fortsætte på trods af smerten, alt imens lyden fra hans blodcirkulation, muskler og knogler forstærkes, forvrænges og sendes ud i et surround sound-system.

Et andet af festivalens hovednavne er den danske musiker Jeppe Just. Han giver koncert med Jeppe Just Instituttet, som vil spille på et helt nyt instrument, særligt bygget til festivalen på Frederiksberg. I programmet beskrives det sådan her:

»Kærligheden til musikalsk skrammel-æstetik blandes med en stærk sentimental længsel efter svundne tider, smukt sovset ind i lirekasselyd og 70’er- og 80’er-synth«.

Man kan også komme til workshop med Jeppe Just og lære, hvordan man bygger sit eget instrument.

Endelig skal det også handle om døden. For eksempel bliver der afholdt en række såkaldte ’Death Talks’, en workshop om musikterapi mod smerte og sorg og en poesiaften om kræftforskning.

Du kan se hele festivalens program her.

Resonans 2018. 14.-17. november, Kulturhuset KU.BE, Dirch Passers Allé 4, Frederiksberg. Man køber billetter til de enkelte forestillinger og workshops her.