The National giver koncert i Royal Arena og tager nyt album med til lejligheden

I dag udsender de amerikanske indierockere The National den første single fra deres kommende og ottende album, ’I Am Easy to Find’.

I dag kommer også nyheden om, at The National bestående af forsanger Matt Berning, brødrene Aaron og Bryce Dessner samt endnu et brødrepar, Scott Devendorf og Bryan Devendorf, til november gæster Royal Arena i København for første gang.

Det oplyser koncertarrangørerne Down The Drain Concerts.

Koncerten bliver bandets største indendørs koncert her til lands til dato.

Sidst, bandet besøgte Danmark, var til festivalen Northside i Aarhus sidste år, ligesom de også gav koncert på Haven Festival, som brødrene Dessner selv var med til at skabe, i 2017.

Billetsalget starter på fredag 8. marts klokken 10. Billetter kan købes via ticketmaster.dk