Læser til brevkassen: Min kæreste vil have mig til at boykotte Michael Jacksons musik. Hvad gør jeg?

Sexanklager mod ’The King of Pop’ har skabt parforholdsproblemer for en læser.

Ugens spørgsmål

Min kæreste og jeg besluttede at boykotte al musik af R. Kelly, efter anklagerne om at han har misbrugt børn seksuelt. Vi blev enige om ikke at kunne forsvare et forbrug af kultur skabt af krænkere, selv om jeg stadig bliver blød i knæene, hvis jeg hører ’I’m Your Angel’ og får danseben af ’Ignition’.

Nu beskyldes Michael Jackson for at misbruge børn. Og den er værre.

Michael Jackson er min største helt, og jeg har virkelig svært ved tanken om ikke at høre hans musik, mens min kæreste insisterer på, at vi nu skal boykotte hele hans bagkatalog. Hvad skal vi gøre?

Kh. MJ-fanen

Ugens gæsteredaktør Katherine Diez:

Min ven, du skal vide, at jeg føler med dig. Du skal også vide, at dit dilemma er et symptom i det Sodoma og Gomorra af en tyndhudet krænkelseskultur, vi lever i i dag. Det er ikke din skyld. Den tvivl, der hersker i dig, gør dig ikke til et dårligt menneske. Tværtimod.

Vi blev enige om ikke at kunne forsvare et forbrug af kultur skabt af krænkere Læser

Men mærk dig mine ord: For ikke at være tidens træl og synke hen i åndelig lediggang må du klamre dig til den kunst, der står dit hjerte nær. Vi er way past ideologiske principper om at adskille kunsten fra kunstneren, hvilket man selvfølgelig skal. Identitetspolitisk korrekthed hverken bør eller kan sætte sig imellem mennesket og Caravaggios malerier, fordi han var voldelig og slog en mand ihjel, eller Wagners operaer, fordi han var Hitlers yndlingskomponist.

Ved Gud i himlen, hvad har vi mennesker tilbage, hvis alt, hvad vi kigger på, lytter til og indtager ved middagsbordet, først skal have været igennem et parlamentarisk råd af konsensussøgende neurotikere, der hellere vil censurere sandheden end se i øjnene, at det hæslige bor side om side med det skønne i os alle?

Ugens gæsteredaktør Katherine Diez Katherine Diez, født 1989. Debattør, kritiker og selverklæret ’bogbitch’ på Berlingske. Derudover er hun ateist, antieufemist, kødæder, nøgenbader, ordstyrer og foredragsholder. Foto: Martin Greis-Rosenthal

Det har aldrig kunnet lade sig gøre at sætte lighedstegn mellem moralisme og storslået kunst. Hvis R. Kelly er storslået kunst for dig, så lyt. Skru op. Og bed din kæreste om at skrive til mig; jeg vil gerne forklare hende, hvad kultur i virkeligheden er, og vil sige: Det er ikke et forbrugsgode, man kan åbne og lukke ned for.

Spørg hende derimod, om hun har tænkt over, hvor og af hvem hendes billige tøj bliver produceret, og om hun mener, hun selv bør kaste den første sten.

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

»Jeg kan næsten ikke have det«. Ordene er min venindes, men også mange andres, når snakken falder på Michael Jackson. Historierne om hans umenneskelige ubehagelighed kløver hjerte og hjerne i to, og vi har mest bare lyst til at moonwalke tilbage til en simplere tid. Men vi kan ikke lukke øjnene for ondskab.

Verden er befolket og bemagtet af folk, der burde synge »You know I’m bad ...«. Vi klæder os i lånte fjer og børnearbejde. Vi kindkysser kvotekonger og voldtægtsmænd. Vi svindler og bedrager hinanden i en malstrøm af tomme konti, kviklån og knuste hjerter. Vi er alle sammen mere eller mindre modbydelige, og måske gudskelov for det.

Det betyder ikke, at nogen skal gå fri. Smid R. Kelly i fængsel for forbrydelserne, giv erstatning til Jacksons ofre, og sælg Brittas fladskærm på politiauktion. Men husk netop på, at kærlighed er at give – ikke at tage musik fra hinanden. Vi skal ikke tømme museer, playlister og filmplakater. Vi skal fylde dem op. Find erstatninger: Dyrk de oversete, glemte og brandgode.

Man må gerne høre R. Kelly og Michael Jackson, men det betyder ikke, man skal glemme, at de er og var nogle gemene svin. Ja, kunstneren og kunsten skal være adskilt, men forestil dig, at din brandgode revisor var voldtægtsmand. Skulle han så også lave dit momsregnskab til efteråret?

Vi ses på dansegulvet.