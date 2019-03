Ssschhh! I Københavns natteliv kan du fremover møde minipatruljen, der tysser på din bytur

Fulde folk, der larmer og tisser på gaden, generer beboere i Indre By. Derfor sætter kommunen nu ’natteværter’ til at patruljere.

Hver fredag og lørdag aften fyldes de københavnske gader med festglade mennesker, der synger og snakker. Og i takt med at alkoholen ryger ind, stiger tonelejet og støjniveauet til gene for byens beboere.

Men nu skal der ro på.

I denne weekend begynder de to første ’natteværter’ at patruljere i Indre Bys gader. Med dialog skal de forsøge at få de larmende bar- og diskoteksgæster til at dæmpe sig og tisse de rigtige steder. Værterne har allerede fået kælenavnet ’tyssemændene’.

Natteværterne er et projekt, der er sat i værk af Kultur- og Fritidsforvaltningen, og det løber over de kommende to måneder.

Det er jo nærmest en gadefestival hver eneste weekend i nogle af de her gader Thomas Jakobsen, direktør i Kultur- og Fritidsforvaltningen

»Det er en test på, hvordan vi kan gå i bedre dialog, og hvordan kan vi styrke samarbejdet med de aktører, der er i nattelivet i forhold til at mindske nogen af de her udfordringer«, siger direktør i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Thomas Jakobsen.

Hver fredag og lørdag aften vil der være 2-3 natteværter på gaden mellem klokken 22 og 06. Det er Roskilde Festival, som har udviklet konceptet for forvaltningen, baseret på festivalens egne erfaringer.

Denne vej til pissoiret

I lommen får natteværterne for eksempel en bunke visitkort med et kort over byens toiletter. Et af de aktuelle problemer i nattelivet er, at fulde folk tisser i byens porte, og derfor skal natteværterne få dem til at vande brostenene andre steder.

»På en stille og rolig facon skal de henvende sig og spørge: ’Var det en go ide?’ Nu skal du se, her har du et kort over, hvor der er pissoir’. Det er ikke tanken, at de skal være konfronterende, men de skal bare gå i en behagelig dialog«, siger Thomas Jakobsen.

Tror du, at kortene vil får folk til at gå andre steder hen og tisse?

»Nej, det, vi har været optaget af med de kort, er for det første at sige ’dav, hvem er du?’ Det er et påskud for at gå hen og snakke med folk. Så kan man sige; er det noget, der får folk til at gøre det fra den ene dag til den anden? Nej, men pludselig står der noget, der ligner en myndighedsperson og siger, det du har gang i der, det er ikke så godt«, siger Thomas Jakobsen.

Ved nøjagtigt, hvor problemerne er

Og det er nøje tilrettelagt, hvilke gader natteværterne skal patruljere i. Det drejer sig blandt andet om Gothersgade og Vestergade.

» Vi har kortlagt, hvor der er særlige udfordringer med støj og folk opholder sig«, siger direktøren.

»Det er jo nærmest en gadefestival hver eneste weekend i nogle af de her gader«.

Der er afsat 400.000 kroner til projektet, som alle partier i Kultur- og Fritidsudvalget stemte for med undtagelse af Liberal Alliance, der stemte nej, blandt andet fordi de var imod at bruge 400.000 kroner på et forsøg, der kun strækker sig over et par måneder.

Foto: Philip Davali/Philip Davali

Men Thomas Jakobsen er ikke enig i, at det er for mange penge.

»De (natteværterne, red.) har fået noget uddannelse for de penge. Hvis man kigger på, hvor stor omsætning, der er, hvor meget liv, der er om natten, og man så tænker på, hvor meget myndighed, der er til stede, så er det et meget lille beløb«, siger han.

Du sagde, der er flere gader, og du omtaler det som om, der er en festival i byen hver weekend. Er to mennesker så ikke for lidt?

»Nej, vi har testet det her over tre weekender for noget tid siden og har en fin rapport, som vi lavede forud for det her forsøg. Og der kunne vi se, at en 2-3 mands patrulje fint kan nå rundt i et stille og roligt tempo, hvor de har dialoger med folk. Så kan de nå tre runder i løbet af en nat. Det er i hvert fald til en start udmærket«, siger Thomas Jakobsen og påpeger, at i første omgang skal nattevagterne »lige i gang«.

Der er ikke afsat penge til at natteværterne kan fortsætte efter de to måneder. Hvis de viser sig at have en gavnlig effekt på nattestøjen, skal politikerne på jagt efter pengene.