Streetfood, lopper og ringridning: Nørrebros mest trafikerede cykelgade inviterer til stor gadefest

Lørdag 11. maj vil lokale erhvervsdrivende vise, at Rantzausgade er meget mere end en usikker trafikåre.

Rantzausgade, der strækker sig gennem Rabarberkvarteret fra Åboulevard til Jagtvej, har masser at ting at fejre i disse dage.

Flere og flere butikker og restauranter skyder op, senest plantedrengenes Baka D’Busk og spisestedet Glou Glou, og en ny sammenslutning af lokale erhvervsdrivende har netop set dagens lys.

Og ikke mindst er en trafikplan netop faldet på plads, der fra 2020 skal gøre det sikrere at færdes på gaden, der ellers tidligere er blevet kåret som en af byens farligste for cyklister.

Alt det vil det nye erhvervsfællesskab fejre sammen med områdets beboere og besøgende, når de lørdag 11. maj inviterer til kæmpestor gadefest.

Gadefest i Rantzausgade Dagens program Loppemarked: 10-16 Sæbekasseløb og bygning af sæbekassebiler: 10-14 Ringridning på cykel: 10-14 Fællesspisning: 10-18 Fest, mad og drikke: 18-23 på pladsen omkring Kølsters Tolv Haner, Brorsons Kirke og Nha Trang samt mad hos Baka D’Busk og Blaaregn.

Arkivfoto: Louise Herrche Serup Blaaregn er en af de restauranter, der lørdag 11. maj rykker bordene ud til fællesspisning i gaden.

Blaaregn er en af de restauranter, der lørdag 11. maj rykker bordene ud til fællesspisning i gaden. Arkivfoto: Louise Herrche Serup

Dans og musik i gaden

»Solen, lyset og varmen har ramt landet og gaden, og kvarteret som helhed er i rivende udvikling. Så behøver vi vel i bund og grund ikke flere grunde til at mødes og have en super dag i vores alle sammens handelsgade og mødested nummer ét«, skriver arrangørerne på begivenheden for arrangementet.

Her vil der fra morgenstunden være et tætpakket program med loppemarked, sæbekasseløb og ringridning på cykel i stedet for hest.

I gaden sættes borde og bænke op til udendørs fællesspisning, hvor der vil være afrikansk streetfood og mad fra Spise\Bar 20, Falafelkælderen, Glou Glou, Power Food, Scarpetta, Thai Me Up, Liban Cuisine, Efess Pizzabar, Bello e Buono og AYUTTAYA.

Arkivfoto: Louise Herrche Serup

Klokken 18 fortsætter festen, når der på pladsen mellem Kølsters Tolv Haner, Nha Trang og Brorsons Kirke vil være musik i gaden, Blaaregn og Baka D’Busk inviterer på middag og kirken på dans.

Gadefesten er blevet til i et samarbejde mellem Områdefornyelsen Indre Nørrebro, Brorsons og Hellig Kors Kirke, de erhvervsdrivende og erhvervsfællesskabet Rantzausgade.

Det fulde program kan du finde her.

Gadefest i Rantzausgade, 2200 København N. Lørdag 11. maj 10 - 23.