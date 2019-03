En latte og en lapning, tak: Her er 5 cykelsmede, der kan mere end reparere din cykel

»En caffelatte og et nyt bagdæk, tak«.

Måske har du hørt den sætning for nylig? Sandsynligheden er i hvert fald til stede rundtomkring i København. Navnlig hvis du besøger en af de cykelhandlere, der for tiden markerer sig som mere end cykelbutik og -værksted.

Og jo, en cykelhandel er en cykelhandel, og sådan er det. Men i tohjulerbyen over dem alle er der rift om kunderne, og der må kurtiseres med alle kneb. Man må skille sig ud fra flokken, hvis man skal have lov til at lappe en slange. Man må servere kaffe og croissanter. Og sørge for cykelture og live-jazz om aftenen.

Her har vi samlet 5 cykelsmede, som du kan gå til, hvis du er på udkig efter lidt mere end et punkterfrit dæk og en strammet kæde.

1 Den med jazz

Hos Wecycle på Islands Brygge har man slået den traditionelle cykelhandel sammen med en café. Det betyder, at der er borde og stole til gæsterne, på menukortet er der økologiske avocadomadder og cajunkylling, og i den våde afdeling kan man fornøje sig med baristakaffe, kolde øl eller naturvin fra den lokale importør.

Pr-foto: Wecycle

Samtidig kan man altså få sig en custom made cykel af både brugte og nye dele. Undertiden er der ovenikøbet intime jazzkoncerter på matriklen. Det bliver ikke meget hippere.

Wecycle. Islands Brygge 21, København S.

2 Den kundeglade

Hos cykelhandlen Velohouse, der ligger på Amerika Plads i Nordhavn, arbejdes ud fra devisen, at ’Kunden er kongen’. Og det har foreløbig vist sig at give pote for det tre år gamle foretagende, der med kundernes billigelse kan kalde sig en femstjernet cykelbutik.

Foto: Klaus Nygaard

Måske spiller det ind, at man altid får en espresso stukket i hånden, eller at man kan være heldig at få en flaske vin med hjem?

Er du til fals for lidt royal afsmitning, er Velohouse i øvrigt din go to-mekaniker; det er nemlig kronprinsens cykelsmed.

Velohouse. Amerika Plads 33, København Ø.





3 Bryggeren og byggeren

Hvad det er med kaffe og cykler, synes uigennemskueligt. Men som navnet VeloBarista antyder, er det altså sagen også her, hvor der brygges cortado og bygges cykler fra et minimalistisk udgangspunkt, der forener stil og driftssikkerhed på en måde, så selv en popstjerne som Christopher henter jernhesten her.

Pr-foto: VeloBarista

Det tungeste lod i vægtskålen er nok alligevel, at der serveres toast. Og det kun for en lille mønt. Hvorfor har ingen tænkt på det før?

VeloBarista. Sturlasgade 14 J, København S.

4 Den kærlige



Når man kaster et blik på facaden hos Star Bike i Rantzausgade 4, ser forretningen ikke ud af noget særligt. Men indenfor er en anden sag. Ikke mange har et smil som Sam Hansen, slet ikke efter 22 år med andres krankproblemer og små punkteringer.