Nyt liv i gammelt byikon: Klubkonger overtager Søpavillonen for at åbne restaurant og natklub

Voksne klubkonger

Simon og Simon, som makkerparret ofte bare bliver kaldt, blev berømte i det københavnske natteliv op igennem 2010’erne. De stod bag byens smarteste natklubber. Steder, hvor kendisser sniffede kokain på toilettet og hældte vodka indenbords direkte fra treliters Belvedere-flasker, steder, hvor dørmanden valgte folk til og fra uden at skele til skandinavisk velfærdslogik, og hvor det først og fremmest handlede om at blive set.

Det kan godt være, der var finanskrise, men det tog man sig ikke af på klubber som Simons og Sunday.

Vi har en masse ideer, der med tiden skal udvikle Søpavillonen til meget mere end en nattedestination Simon og Simon

Den storsmilende, skæggede ’Frank’ og den langhårede Simon Lennet var også med til at arrangere Klub Jet sammen med nu afdøde Mads Holger, en slags flyvende selskabsklub, hvor 150 rige og smukke mennesker boardede et fly i Kastrup og fløj afsted til byer rundt om i verden for at feste.

Der florerer også historier om skipperlabskovs med mdma, som er det aktive stof i ecstasy. Man har hørt om live sexshows med grisemasker og påspændingsdildoer midt på dansegulvet. Der var også noget med en pensioneret cirkuselefant i baggården, serverende dværge med kvinder i snor og sombreros med joints. Alt sådan noget.

Foruden de hedengangne natklubber Simons og Sundays står makkerparret Simon og Simon også bag klubben Chateau Motel (foto) og restauranten Falang på Vesterbro, mens Frederik Bille Brahe driver bl.a. Apollo Bar og Atelier September.

Men da vi bevæger os rundt på Søpavillonen, virker det til, at de to er blevet ældre og mere voksne. Sådan da.

Det ligner stadigvæk ét stort byggerod med spånplader, støv og 3-Stjernet-salami på håndværkernes frokostbord. Men allerede nu falder lyset fra de store vinduer ned på sildebensparketten oppe på førstesalen, hvor man kommer til at kunne sippe cocktails. Snarere end vild abefest kommer man til at tænke på adstadig selskabelighed, når man går rundt her.

»Heroppe kommer vi nok til at appellere lidt mere til folk på vores egen alder«, siger Simon Frank, da han viser rundt.

De lægger da heller ikke skjul på, at de gerne vil have, at Søpavillonen bliver mere end en natklub for unge mennesker. Det er også derfor, de har inviteret Frederik Bille Brahe med, som skal stå for restauranten, Restaurant Babylon, i stueplan ud mod søen.

»Når køkkenet på Restaurant Babylon er kørt ind, og solen begynder at titte frem, bliver Søpavillionen et naturligt sted at hænge ud under enhver søvandring. Der vil være pandekager om vinteren, is om sommeren og kaffe hele året rundt til dem, der slentrer rundt om søen«, skriver de i mailen.

»Vi har en masse ideer, der med tiden skal udvikle Søpavillonen til meget mere end en nattedestination. Vi vil proppe stedet med kultur til københavnerne. Vi vil booke alt fra eksperimenterende nichekunstnere til internationale kæmpebookings. Fællesnævnere er, at det udelukkende bliver musik og lyd, der får dig til at ville danse igennem«.

Hvis vi har lært én ting gennem de sidste ti år i nattelivet, så er det, at den bedste fest opstår i mødet mellem forskellige mennesker Simon og Simon

Selve natklubben kommer også til at ligge nede i stueplan. Og selv om det ikke bliver en klub, man bare lige vader ind på, lyder det alligevel, som om dørpolitikken bliver mere demokratisk, end den var på nogle af deres tidligere steder:

»Det er din gode energi, der giver bonus hos pickeren, ikke hvem du arbejder for, eller hvor du kommer fra. Hvis vi har lært én ting gennem de sidste ti år i nattelivet, så er det, at den bedste fest opstår i mødet mellem forskellige mennesker«, skriver de.

»Vi vil have eksklusivitet, højt til loftet og en familiær stemning, hvor man kan smide den mentale spændetrøje og glemme tiden«.

Djuna Barnes’ opfordring

Simon og Simon har længe gået med tanken om at overtage og genrejse Søpavillonen, fortæller de. Allerede for to år siden var de forbi for at kigge på matriklen.

»Dengang sluttede vi rundturen af med at stå med søen i ryggen og kigge direkte op på den hvide bygning. I stilhed og ærefrygt. Efter lidt tid kiggede vi på hinanden og nikkede«, skriver de.

»Den hvide sødrage har altid fascineret os. Dette store, hvide, uindtagelige slot placeret som en tidslomme ud til Københavns bedste bud på Seinen i Paris, Søerne. Ting, der kan være

tiltrækkende og afskrækkende på en og samme tid, har alle dage suget sig til os. Lokationen kan noget helt specielt. Du står i et slags vakuum og kan se alle bydelene fra samme terrasse, mens du kigger ud over søerne, som den ene dag er ren idyl og næste dag er som et rasende og dystert miniocean midt i byen«.

Og så spillede det også ind på beslutningen om at købe lejekontrakten, at den nu afdøde forfatter og dj Maria Gerhardt, også kendt som Djuna Barnes, sagde til dem, at »den, der lavede Søpavillonen om til noget til byboerne, ville få en speciel plads i hendes hjerte«.

»Den plads gad vi godt at have. Gøre hende stolt«, skriver de.

Men præcis, hvordan de har tænkt sig at vende billedet af Søpavillonen på hovedet, når de åbner til april – om det bliver med pensionerede cirkuselefanter, tjenerdværge eller mdma i saltbøsserne – vil de ikke ud med endnu. Eller også ved de det bare ikke.

»Kære Sebastian, der må du vente og se«.

Søpavillionen forventer at åbne dørene i april 2019.