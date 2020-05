Mens du venter på The National i 2021: Heartland genopstår med koncerter, talks og madoplevelser, du kan opleve hjemmefra

Automatisk oplæsning

Heartland Festival skulle have fundet sted i denne weekend med et tredages program af koncerter, talks og madoplevelser ved Egeskov Slot på Fyn.

Men årets udgave blev aflyst, efter at regeringen i april forlængede forbuddet mod store forsamlinger indtil august.

Festivalen finder derfor næste gang sted i foråret 2021, hvor The National netop er offentliggjort som første hovednavn, men du behøver ikke at vente så længe for at opleve den heartlandske stemning.

Under navnet Heartland @ Home er de klar med en gratis digital festival, så du i weekenden kan tage til nogle af de koncerter, talks og fællesspisninger, der ellers skulle have fundet sted ved slottet.

Program Heartland @ Home Lørdag 30. maj 14.00: Lord Siva 16.00: Sommermad med Frederik Bille-Brahe 18.00: Takykardia feat. Selma Judith 20.00: Awinbeh Søndag 31. maj 9.00: Bageworkshop med Jesper Gøtz 16.00: School of X 20.00: Selina Gin

Egentlig skulle de have spillet på scenen Prxjects Stage, men i stedet kan du på Heartlands Facebook og Instagram høre koncerter med Lord Siva i følgeskab med sin faste producer Carl Barsk, Awinbeh, School of X, Takykardia featuring Selma Judith - og så kan du høre helt ny musik af Selina Gin, tidligere forsanger i den nyligt opløste rockgruppe Nelson Can.

Foto: Miriam Dalsgaard Selina Gin.

Og det er ikke kun musikken, du kan tage med hjem. Allerede nu kan du høre Svend Brinkmann og Jeanette Varberg i samtale om »at skabe mening«, og i weekenden vil der være fællesspisning hver for sig, når Frederik Bille-Brahe laver ricottatoast med grønne asparges og krydderurter, og Jesper Gøtz lærer dig at bage de perfekte surdejsboller. Opskrifterne ligger allerede på Heartlands hjemmeside og Facebook, så du kan gå i gang med forberedelserne i god tid.

Og du skal naturligvis forsynes drikkevarer til måltidet. Derfor tilbyder Heartland kasser bestående af cider fra Æblerov, vin fra Vinhanen, Grands Vin og Kolo samt øl fra udvalgte fynske mikrobryggerier, der henholdsvis leveres hjem til dig selv og kan afhentes i Aarhus og København.

Læs mere, og deltag i Heartland @ Home her.