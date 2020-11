Islands Brygges badeanlæg er ved at kollapse

Islands Brygges havnebad ligger og malflyder.

Det kan godt være, at det kan virke angstfremkaldende at skulle springe fem meter fra stævnen på udspringstårnet. Men det er ved at blive bedre for dem med højdeskræk, for i øjeblikket er stævnen på vej hastigt på vej nedad og udspringshøjden synligt formindsket.

Fartøjet er ved at falde fra hinanden.