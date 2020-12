Juletræssælger på Østerbro: »Nogle gange kan jeg vise 10 træer til dem, før de er tilfredse«

Husk kodimagnylerne!

Få træet til at holde hele december

Operasanger Jens-Christian Wandts bedste råd:

Sørg for at købe et frisk træ.

Skær lidt af stammen, når du får træet hjem, så du får et frisk snit.

Hav en juletræsfod, som der kan komme vand i.

Kom to kodimagnyler i juletræsfoden hver uge. Og sørg for, at foden konstant er fyldt med vand.

Medarbejder hos Davids Juletræer Felix Lundsteens bedste råd:

Når træet begynder at dufte af gran, er det ikke bare en dejlig duft. Det er træets måde at råbe: »Hjælp, jeg har brug for vand« på.

