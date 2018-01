Guide: Fem Henrik Yde-restauranter til fem forskellige budgetter Kokkens forkærlighed for sydøstasiatisk mad har sat et gedigent aftryk på den københavnske restaurantscene. Vi guider her til fem af hans restauranter. Fra michelinmad til takeaway ved bagdøren.

Flagskibet

Det hele startede i en gammel hashbule på Nørrebro for snart 13 år siden, hvor Guldbergsgade ellers mest var kendt for bandeskyderiet foran Rust og andre lyssky affærer. Efter en række formative år i Thailand åbnede Henrik Yde Kiin Kiin sammen med sin partner, Lertchai Treetawatchaiwong. En gourmetrestaurant, der som den første af sin slags skulle introducere københavnerne til luksusmad fra det sydøstasiatiske kongedømme. Og fik en michelinstjerne.

Her serveres en 975 kroner dyr menu, der starter med gademadsinspirerede snacks og aperitif i loungen og fortsætter med 6 retter i selve restauranten. Lige nu byder menuen bl.a. på tom yam-suppe kogt på hummer, pad thai med brisler og banankage med saltet kokosis. Der kan tilkøbes en vinmenu til 875 kroner.

Kiin Kiin. Guldbergsgade 21, Kbh. N. www.kiin.dk

Det grønne eventyr

I 2016 åbnede Yde den vegetariske restaurant VeVe i en gammel lagerhal godt ude på en vindomsust mole ved Langelinie. Her serveres en større, og altså helt grøn, menu, inklusive 6 glas vin til 1.100 kroner.

Politikens anmelder Joakim Grundahl var begejstret for det ambitiøse projekt og kvitterede med hele 5 hjerter. »Her rammer vegetarmaden gourmethøjder«, lød det bl.a. i anmeldelsen, og til eventuelle tvivlere lød det betryggende, at man som gæst godt kan forvente sig »stor umami, selv om køkkenet ikke havde et eneste dødt dyr på samvittigheden«.

VeVe. Dampfærgevej 7, Kbh. Ø. www.veve.dk

Asiatisk i Nyhavn

Det er vist ikke nogen hemmelighed, at Nyhavn i mange år var et sted, hvor dygtige restauratører gik hen for at dø. Den farvestrålende stribe langs kanalen har haft et ry for syndigt høje ølpriser, halvvammel softice og kedeligt smørrebrød, men de senere år har flere respekterede kokke begivet sig ind på de ledige pladser blandt turistfælderne. Herunder Yde.

I Surhs Pakhus åbnede han i 2016 Sea by Kiin Kiin, en slags gastronomisk lillebror til flagskibet på Nørrebro. En trerettersmenu koster 375 kroner, 650 kroner, hvis man vil have vin til. Derudover byder restauranten på et større à la carte-kort med priser i 150-kroners lejet.

Sea by Kiin Kiin. Nyhavn 71, Kbh. K. www.seabykiinkiin.dk

Håndmadder på Vesterbro

Ligeledes i 2016 åbnede Kiin Kiin Bao Bao, et mere uformelt spisested med taiwanesisk og panasiatisk fastfood som omdrejningspunkt. Den dampede og fyldte melbolle bao eller baozi spiller hovedrollen, og på Vesterbrogade serveres den bl.a. med fyld af braiseret svinekød, med sprød kylling eller med tempurastegte grønstsager. De koster 55 kroner per styk. Derudover serveres der i omegnen af 20 småretter i 50-kroners klassen.

Kiin Kiin Bao Bao. Vesterbrogade 96, Kbh. V. www.kiinbao.dk

Takeaway fra bagdøren

»Kiin Kiin er drømmen, bagdøren er den økonomiske virkelighed«, sagde Yde i sin tid her i avisen. Og med ’bagdøren’ mener han takeawaystedet Aroii, der i sin tid startede som gadesalg fra, ja, bagdøren, ved moderskibet Kiin Kiin på Nørrebro. Nu er Aroii blomstret til tre filialer, der serverer klassiske thairetter som karry, stegte ris og ruller i både bløde og sprøde versioner. Retterne koster mellem 50 og 125 kroner.

Aroii. Flere steder i byen. www.aroii.dk