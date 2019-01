Stod du også og manglede én at kysse på, da klokken slog tolv? Eller måske endnu vigtigere: én at dele de posttraumatiske tømmermænds melankolske pomfritter og Netflix-abonnementets 79 kroner med?

Så er det nu Tinder-skuden skal vendes, inden semesterstarten stresser dig ud, og du begynder at gentage sidste års kortsigtede snavere.

Der er nemlig ingen grund til at ligge alene på sofaen og stirre ind i Macbook’ens ensomme månelys, når 2019 venter med nye højre-swipes og forsigtige første dates.

1. Sexy keramik

Der er ikke noget som at kickstarte din første Tinder-date med et kreativt lille fællesprojekt. Noget, der holder den pinlige tavshed for døren og giver jer begge chancen for at imponere med fintfølende fingerspitzengefühl.

På Creative Space kan I gribe malerpenslerne og lade fantasien løbe ud over keramikkopperne til ’Paint You Own Pottery’. Det er kreativt, det er pottemagerkunst, og det er super sexy. Ikke sådan ’Unchained Melody’, bar plade og vådt ler med Swayze, men stadigvæk!

Foto: Jesper Stormly Hansen Tør du? Mal porcelæn med din flirt.

Sådan en tegning på en kop siger mere end tusinde ord, og til ’Paint Your Own Pottery’ har du chancen for at udtrykke dit hele væsen med en enkelt tegning.

Er du abstrakt, eller er du konkret? Er du musselmalet eller et kækt statement-citat? Koppen er din, grib den! Eller som de selv siger på Creative Space: »Hos os er der kun én regel: Du kan ikke male forkert«. Men selvfølgelig kan du det, så don’t fuck it up!

Creative Space. Gl. Kongevej 154, Frb. C.

2. Brun bodegatryghed

Bliver det alligevel for skrøbelig en aktivitet for dine smånervøse og svedige håndflader, og har du i virkeligheden mere brug for en mindre puttenuttet kulisse og en kold bajer til at stive den værste date-angst af?

Så bør du måske gå med på en god gammeldags brun bodega. Ja, eller en ny gammeldags, som Ravnsborggades Det Ny Scala.

Det er københavnerromance med billige pillerpallere, krydrede shots, musik, du kan synge med på, og den slags urinaler, der stikker lidt i næsen, når du tisser i dem. Der er ikke noget Rudolph Care til de vintertørre hænder, men til gengæld brænder du heller ikke hele din SU af på én enkelt aften.

Hvis I ikke lige ved, hvad I skal snakke om, kan I altid spille Meyer om shots og kolde fadbamser, og før du får set dig om, ender I sikkert i en kæmpe kissemisser ovre bagved jukeboksen, mens den hoster det ene Teddy Edelmann-hit ud efter det andet.

Det Ny Scala. Ravnsborggade 8, Kbh. N

3. Ekstra sjove shakes

Himmelhunden er jo ikke for alle, og hvis man ovenikøbet flaskede sin ungdom op på bløde Breezers og søde Somersby, så er det ikke sikkert, man har lyst til at hakke Tuborg og små skarpe med sin aftens udkårne.

Heldigvis byder Nørrebro også på noget for dem med søde tænder. Nemlig milkshakes!

Foto: Jessica Tolf Vulpius Drik en boozy milkshake i hulen på Nørrebro.

På den populære bar The Mudhoney bliver I inviteret ind i en kringelkroget, tapetseret hule af lyserøde flamingoer og palmetræer, og her er det nemt at finde et romantisk, polstret hjørne, hvor man kan gemme sig lidt for verdens larm. Der er kaffe, øl, vin og cocktails, men hvorfor ikke gå med barens signaturdrinks – boozy shakes. Milkshakes med fut i!

For eksempel den læskende vaniljeshake Hyldeblomst Sour med citronmelisse. Eller spar eventuelt aftensmaden med en mættende Irish Coffee. Får du spontane mandekomplekser imellem de lyserøde flamingoer, kan du altid bestille en Ring of Hell Fire-shake. Ingen behøver vide, at der er flødeskum og chokoladestykker i!

The Mudhoney. Guldbergsgade 22, Kbh. N.

4. Artsy fartsy friday

Falder din Tinder-aftale på en fredag, og har du allerede chattet dig frem til en kulturbevidst date, så er der kun ét sted at tage hen. Statens Museum for Kunst.

Arh, bliver det ikke lige støvet og elitært nok til en første date, tænker du måske. Men niks, det bliver super chill til SMK Fridays. Her kan du nemlig – skriver arrangørerne – udforske kunsten i uformelle rammer og slappe af med en lækker drink i hånden.

Der er nemlig ikke noget, der siger afslapning som en og en live kunstperformance.

Og når man så er blandt kritiske kulturforbrugere og upcoming kunstnere, er der jo også den fordel, at man stort set ikke kan komme til at sætte et ben forkert. Her er der ingen uskrevne regler eller indforståede kulturkodekser, ligesom miljøet er behageligt befriet for social angst, opstyltede selvværdsproblemer og ’braste’ drømme.

Et kernesundt sted, hvorfra en ny kærlighed kan vokse sig tryg og stærk..

SMK Fridays. SMK, Sølvgade 48-50, Kbh. K.