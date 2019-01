»Nyhavn og Nyboder har også de der gode farver«: Her er Tinderfotografens bedste tip til dit portræt i København

Hvor i København får man taget det perfekte Tinder-foto?



I to år har Oliver Mum drevet firmaet TindrBoost, der tager billeder af folk til deres Tinder-profiler (nej, vi troede heller ikke på det, but it’s true).

Ibyen dater Kærlighed i København Ibyen kan mærke det: 2019 bliver dit store kærlighedsår. Derfor dedikerer vi årets første uger til datinglivet i København. Vi har blandt andet lavet en stor datingguide, tipper til det perfekte Tinder-fotografi i byen og lanceret en ny brevkasse.

Han har 4-5 kunder om ugen (90 pct. er mænd), der betaler 3.000 kroner for en fotosession på 2 timer og 15 billeder.

Vi har spurgt ham, hvilke dele af byen, du skal bruge som kulisse, hvis du skal have folk til at swipe til højre på din profil. Selv tak.

Nå, hvor i byen tager man så det perfekte Tinder-portræt?

»Det gode ved en Tinder-profil er, at du har plads til op til ni billeder. Det vil sige, at du kan vise flere sider af dig selv. Derfor prøver vi altid at finde et sted, der både har noget grønt, noget byliv og måske noget vand. Magstræde er et godt sted, der er rigtig gode farver og et hyggeligt bymiljø. Nyhavn og Nyboder har også de der gode farver«.

Foto: Jens Dresling Jep. Turisterne her har fat i den lange ende. Nyhavn er et rigtig godt sted at tage portrætter, der kan gøre Tinder-profilen efterspurgt.

Jep. Turisterne her har fat i den lange ende. Nyhavn er et rigtig godt sted at tage portrætter, der kan gøre Tinder-profilen efterspurgt. Foto: Jens Dresling

Hvis nu jeg var en frisk iværksætter og gerne ville sende det signal, hvad ville så være det bedste sted?

»Så ville jeg nok tage dig med i Ørstedsparken, der har parklivet. Engang, især på LinkedIn, skulle det være meget stift og med jakkesæt, men nu er det mere afslappet. I dag virker det bedst at tage folk med ud i et mere naturligt miljø, f.eks. i en park eller ned til vandet ved Københavns Havn«.

Hvor i byen ville du aldrig fotografere folk?

»På Strøget, hvor der er 100 mennesker i baggrunden. Eller foran et H&M-logo eller en andet butiksfacade. For mange mennesker i baggrunden forvirrer, når det handler om at få det personlige frem«.

Hvad med påklædningen? Hvad siger du til folk?

»Vi anbefaler altid folk at tage cirka 3 outfits med, så vi kan prøve noget forskelligt. Nogen kan se super seje ud i en stor flot vinterjakke, men så beder jeg dem typisk også smide den på et af billederne, så de for eksempel står i en læderjakke. Mit bedste tip til poseringen er, at man slapper af. Et anspændt udtryk afsløres med det samme, og så bliver det ikke et godt portræt. Derudover oplever vi, at det er bedst, når folk ikke kigger direkte ind i kameraet. Det ser mere naturligt ud – som om man ikke vidste, at billedet blev taget«.