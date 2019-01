Kærlighedsbrevkassen feat. Sanne Cigale: »Det er faktisk på ingen måde klogt at date«

Ibyens brevkasse giver dig hver tirsdag syrlige, sexy og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson inviterer altid en kyndig københavner ind som medredaktør, så de sammen kan give dig love – eller et los. Send dit spørgsmål til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Jeg er lige kommet hjem fra generalforsamling i min andelsforening, og på vej hjem i lejligheden inviterede min nye underbo mig ud. I de seneste uger har jeg fornemmet en vibe, og han har mere end én gang været oppe at banke på for at låne salt og sukker (jeg er ret overbevist om, at han ikke manglede det).

Vores børn leger på samme legeplads i nabolaget, og her har han flere gange købt kaffe til mig, uden at jeg har spurgt.

Jeg orker ikke drama/knuste hjerter på min matrikel Overboen

Han er single, rimelig flot, sød og interessant, men jeg orker ikke drama/knuste hjerter på min matrikel, hvis det ender galt. Og jeg vil for alt i verden heller ikke miste adgangen til den bedste legeplads i området på grund af akavede blikke. Er det klogt at date sin underbo?

Kh overboen

Gæsteredaktør Sanne Cigale:

I de større byer er dating og lejlighedslogistik tæt forbundet, fordi en god lejlighed kan være sværere at finde end en god date. Jeg forstår dig. Du skriver, at du ikke orker drama og knuste hjerter. Det kommer du aldrig til at orke. Ingen orker kærlighed på forhånd. Simpelthen fordi kærlighed er lige dele vidunderligt og smertefuldt.

Men nej. Det er på ingen måde klogt at date sin underbo. Eller overbo. Eller genbo. Det er faktisk på ingen måde klogt at date. For det er at foretrække at holde matriklen fri for unødigt drama, og det gør du udelukkende ved at sige nej. Nej til alle dates. Fordi at date er med hjertet som indsats hver gang, underbo eller ej.

Og om 10 år, når du ikke længere går på legepladsen med børnene, og underboen har fundet sammen med hende i stuen, kan du gentage historien om, at han var ’the one that got away’. Det narrativ kan også noget særligt. Uforløst kærlighed kan som bekendt være den største.

Jeg blev selv engang inviteret ud af min underbo. Jeg husker ikke, hvad min underbo hed, men jeg vidste, at jeg måtte sige nej, fordi han var alt det, jeg ikke drømte om. Men ham her. Under dig. Underboen, der virker sød og interessant, er det måske også i virkeligheden. Mænd, der køber kaffe uden at spørge, hænger ikke på legepladserne, så gør noget uklogt og sig ja til en date med din rimelig flotte underbo.

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Hvor lyder det dog dejligt, at du har fundet en andelsbolig, du har råd til at bo i. Det får mig til at tro, at du enten har et godt job eller bare er sådan en, der har styr på økonomi og boliglån, og så med en ’rimelig flot’ underbo?

Hvis du om lidt fortæller mig, at den månedlige afgift er 755 kroner, så skriger jeg. Men misundelse til side.

Vi lever i en tid, hvor folk er bedre til at sende dickpics end romantiske signaler, og nu har underboen banket på dit hjerte, og der står du og bævrer, mens du kigger gennem dørspionen.

Men altså, jeg er nødt til at forstå; har dette menneske rent ud spurgt dig, om I skal gå på date? Og er du så løbet op i lejligheden for at skrive til mig i stedet for at svare?

Nu kender jeg ikke dit køn, men det er ikke særlig gentlemanagtigt gjort … Nej, det er ikke ’klogt’ at date nogen som helst, men nogle gange er det dummere at lade være. Boligmarkedet har været en røv, siden boblen sprang, men kærlighedsmarkedet er i endnu værre krise, så, hvis du kan nøjes med en, som ’virker sød og interessant’, så siger jeg go. Når nu dit barn har fået en god legekammerat, så synes jeg godt, du kan unde dig selv en.

