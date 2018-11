Ibyen-guide til hovedstadens madscene: Her er 5 nye steder i København, du skal kende Det er ikke nemt at bevare overblikket over alle de restauranter, barer og cafeer, der skyder op rundtomkring i hovedstaden. Men bare rolig, vi her er for dig.

Der kommer hele tiden nye til. Spisesteder altså, og det er ikke let at følge med.

Vi har derfor samlet fem nye steder i København, som du bør kende til, hvis du vil holde dig opdateret på, hvad der foregår i hovedstaden.

Værsgo.

H15

Et cafeteria behøver ikke at være ensbetydende med sur kaffe og mad, der ligger og sveder bag montren dagen lang. Det har nyåbnede H15 i Kødbyen bevist.

Her kan man i industrielle omgivelser få sig et enkelt, gedigent måltid mad af gode råvarer både morgen, middag og aften. Det er noget med blødkogte æg, fiskefrikadeller, dagens salat, kalvetunge med æble og peberrod eller bagt græskar. Måske ikke vildt eksperimenterende, men godt håndværk, ordentlige økologiske råvarer og en menu, der skifter med sæsonen.

Og så er det ovenikøbet billigt i forhold til kvaliteten. Kaffe koster en 20’er med gratis refill, og for en frokost skal du af med 80-90 kroner. Om aftenen anbefaler H15, at man bestiller to deleretter per person, og de ligger til omkring 80 kroner. Som Politikens cafékontrollant Birgitte Kjær skrev i sin 6-hjertede anmeldelse:

»Man burde betale i dyre domme for så lækker mad, men det gør man ikke. H15 rammer klokkerent med sit moderne cafeteria. Tak for den mavepuster«.

H15. Halmtorvet 15, København V

Wài Mài

Lad os bare være ærlige. Vil man ud at spise i den gamle del af Sydhavnen, er der altså ikke meget andet end cowboytoast, grillmad og pizza at vælge mellem. Men det har det lille asiatiske takeawaysted Wài Mài gjort noget ved.

Wài Mài ligger lige midt på omkørselsvej 2, så man skal ikke forvente hyggelig caféstemning på fortovet. Til gengæld kan man sætte sig indenfor og hygge sig med en klassisk bowl eller tage mad med hjem. Deres bowl består ganske enkelt af en base af nudler eller ris, et udvalg af grøntsager og kød eller tofu på toppen. Det er simpelt, men mættende og ganske givet også sundt.

Og så er det selvfølgelig til såkaldte sydhavnspriser. En stor skål mad koster mellem 70 og 95 kroner, mens mindre retter, for eksempel 5 dumplings, koster omkring 40 kroner.

Wài Mài. P. Knudsensgade 29, København SV

Bao Bar

Den kinesiske restaurant Noodle House, der ligger inde bag Hovedbanegården i Københavns svar på Chinatown, er lige så lille, som den er anmelderrost. Stedet er kendt for sine autentiske kinesiske retter, heriblandt stegte griseører, og for sin uprætentiøse – for ikke at sige grillbarlignende – indretning.

Derfor var det en glædelig nyhed for mange, da ejeren bag, Pifu Zhang, kunne meddele, at det populære spisested udvidede med endnu en restaurant.

Den nye restaurant hedder Bao Bar og ligger på Nørrebrogade. Og her er både indretningen og konceptet noget anderledes. Det er større, interiøret er nyere, og så kan man ikke bestille hovedretter, kun mindre retter, som man spiser til sin øl eller sin cocktail på kinesisk risvin.

»Tanken er, at det skal være et sted, hvor vores kunder kan komme med deres venner, få sig en drink og nogle forretter. Altså en form for snacky restaurant«, udtalte Pifu Zhang for nylig til Ibyen.

Retterne ligger til 48 kroner stykket, du kan få en Grøn Tuborg til 25 og en drink til omkring 60 kroner.

Bao Bar. Nørrebrogade 22, København N

Guldgrillen

Umut Sakarya er den københavnske restaurantscenes nye gulddreng.

Den tyrkiskdanske kok har sat sig for at genoplive den danske madtradition. Og altså ikke på den nynordiske måde med fermentering og fine fornemmelser, men med brun sovs og svin – og rigeligt af det.

Først åbnede han Grisen og siden Guldkroen, og begge blev hurtigt enormt populære. Nu tænder han op i frituregryden på Guldgrillen, en klassisk dansk grillbar, som Umut Sakarya selv beskrev det, da Ibyen interivewede ham: