Lørdagskylling og sjusser: Nyt spisehus vil skabe hyggelig brokvarterstemning lige ved Rådhuspladsen Kræfter bag populære cafeer som Auto, Taxa og Pixie åbner nu et kombineret spisested og bar i de gamle LêLê-lokaler på H.C. Andersens Boulevard.

Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til, siger man. Og det kunne godt gå hen at blive en selvopfyldende profeti for det nye spiseri, der netop hedder Godtfolk og lige er åbnet på H.C. Andersens Boulevard.

Folk er der i hvert fald godt af på adressen lige skråt overfor Rådhuspladsen. Og godt så, så kom vi da også flot omkring den ordlyd.

Træder man ind bag glasfacaden i det tavlegrønne byggeri, kan man ved aftentid vælge at sætte tænderne i en lørdagskylling af confiteret lår eller en braisseret skank fra en økologisk gris med grov rodfrugtemos og en kold øl on the side.

Enkle retter, serveret uprætentiøst og ligetil. Sådan lyder ambitionen.

»Det her er et ærligt sted, hvor man kan få gedigen mad uden så meget bullshit«, siger Stig Roer, der er indehaver og tidligere drivkraft bag de populære cafeer Auto, Taxa og Pixie i København.

»Det skal føles rart at være her. Vi brander os bare på god mad med gode råvarer, og så prøver vi at skabe noget af den brokvartersstemning, som København er kendt for«.

Foto: Nicole Mason

Kommer man forbi om dagen, er der madder med et moderne tilsnit på menuen - med laks, kartoffel, æg, rejer og avocado. Alle for under 100 kr. Hver dag vil der desuden være dagens ret efter klassiske, danske forskrifter, men med et »Godtfolk-tvist«.

Lige nu er der f.eks. brændende kærlighed på komfuret - der er ikke så meget dér.

Lille lokal oase

Men man får ikke alt foræret med en beliggenhed midt på byens mest trafikerede pulsåre. Det er ikke ren hygge, der kommer ud af busserne på den anden side af vinduerne. Men indenfor er det en anden sag.

Derfor det er planen at skabe en lille lokal oase på hjørnet. Et sted, der bygger på og giver en god mavefornemmelse.

»Vi vil gerne omvende det ry Rådhuspladsen har som et turiststed. Og det er jo det, vi kan med sådan et sted som Godtfolk - vi har jo en baggård, hvor man ikke kan høre en dyt«, siger Stig Roer, der mener, der er behov for sådan nogen som dem.

»Turisterne er kloge nok til at kende en turistfælde... så jeg synes, det er interessant at prøve kræfter med et sted, der føles mere lokalt, og hvor man har set bartenderen og de andre gæster før«.

Godtfolk er en del af Hotel Alexandra, som ligger lige ved siden af, og det betyder, at der er morgenmad hver dag fra kl. 7, hvor husmorkokken Dorte rigger an med hjemmelavede marmelader og nutella til surdejsbrødet fra Il Buco.

Og der er altid åbent for godtfolk på Godtfolk. Fredag og lørdag kan man derfor fint slå vejen forbi, hvis man er i det feststemte hjørne. Det hedder trods alt spiseri ’& Bar’.

»Der må gerne gå lidt sjusser og barstemning i den«, siger Stig Roer.

Godtfolk. Spiseri & Bar. H.C. Andersens Boulevard 8, 1553 København V.