Ibyen-guide: Her kan du spise Michelin-anbefalet mad uden at betale Michelin-priser Hvad kan man egentlig få for pengene på hovedstadens restauranter med Michelin-guidens udmærkelse for prisvenlig mad, den såkaldte Bib Gourmand? Ibyen guider.

Ingen grund til at foregøgle noget. Det er de færreste, der har råd til at spise på de virkelig fornemme restauranter, dem med Michelinstjerner og hele molevitten.

Det er derfor, Michelinguiden ved siden af de eftertragtede stjerner også uddeler den såkaldte Bib Gourmand til restauranter, der laver »god mad til rimelige priser«. En form for ’Michelin light’, kan man kalde det.

I Frankrig er kravet til Bib Gourmand-restauranter, at de skal kunne servere en tre-retters menu for maksimalt 35 euro, det vil sige 260 kr. Der findes ikke en lignende konkret retningslinje her i Norden, oplyser Ann-Charlotte Wrangle, der er nordisk pressechef for Michelinguiden.

Men går man ind på den franske dækfabrikants hjemmeside ligger det maksimale prisniveau for de danske Bib Gourmand-restauranter på 500 kroner. Billigt er det jo ikke ligefrem, men billigere, det er det da.

Men hvad kan egentlig få for 500 kroner, hvis man ud en aften og spise ’Michelin light’ i København? Det har vi undersøgt.

Anarki

Restauranten Anarki på Frederiksberg går måske ikke direkte anarkistisk, men i hvert fald utraditionelt, til det franske bistro-køkken. De klassisk galliske retter får gerne et nordisk tvist, og spanske eller italienske råvarer er ikke bandlyst af hensyn til et eller andet ideal om autenticitet.

Foto: Mads Nissen Anarki er ikke kun god til prisen. Der er også hyggeligt at være.

For 500 kroner kan man få den fulde menu med fem retter, som koster 395 kr. per person, og et enkelt glas vin, som ligger omkring de 100 kroner. Vil man gerne have to glas vin, kan man i stedet vælge maden à la carte og nøjes med to retter. Det kunne for eksempel være en forret af andehjerter på toast og en hvid coq au vin til hovedret.

Anarki. Vodroffsvej 47, 1900 Frederiksberg.

Enomania

Risottoen. Den italienske vinrestaurant Enomani, der ligger på Frederiksberg-delen af Vesterbrogade, er kendt for sin cremede, fløjlsbløde risotto. Og for sit store vinkort, selvfølgelig.

Enomania har en udsøgt vinkælder, så det er ikke svært at finde et glas, der går til cannelloni med braiseret grisekæbe og bønner.

Men restauranten er også kendt for, at man kommer ret langt for pengene. Også her kan man, hvis man er sulten, få en hel menu med fire retter og bestille et enkelt glas vin ved siden af. Så lander prisen på 500 kroner. For nogenlunde samme pris kan man også få én af menuens to forretter i en lidt større portion og så hovedretten, dertil to glas vin. For eksempel en risotto med hvide asparges, kongerejer og estragon til forret og unghanebryst til hovedret.

Enomania. Vesterbrogade 187, Frederiksberg.

Frederiks Have

I Smallegade i Indre By ligger Frederiks Have, en restaurant, der kombinerer det finere franske med danske retter og råvarer. Og de gør det så godt, at de i årevis har kunnet bryste sig af en Bib Gourmand.

For 500 kroner kan man få en treretters menu og et enkelt glas vin. Man kan også nøjes med en hovedret, for eksempel helleflynder med gulerod, jordskok og timiansauce for 320 kroner, og to glas vin, der ligger fra 80 kroner og opefter.

Frederiks Have. Smallegade 41, Frederiksberg.

Kødbyens Fiskebar

Man kan roligt sige, at Kødbyens Fiskebar holder, hvad de lover. Det er slet og ret en fiskebar, der ligger i Kødbyen. Og ifølge Bib Gourmand-guiden en god én af slagsen.

Foto: JOACHIM ADRIAN Kødbyens Fiskebar ligger på Flæsketorvet og serverer både menuer og uformelle deleretter.

Her kan du for eksempel starte med et kvart dusin østers og bevæge dig videre til en kulmule serveret med jordskokker, spinat, grønne jordbær, perlebyg, boghvede, vesterhavsost og ristet løgsmør. Til det kan du drikke to glas chardonnay til 70 kroner glasset, og så lander du på 500 kroner. Du kan også gå kaste snøren ud efter nogle mindre deleretter, som ligger på den gode side af 100 kroner stykket, og drikke et glas eller to til.

Kødbyens Fiskebar. Flæsketorvet 100, København V.

L’Altro

L’Altro betyder ’den anden’ på italiensk og er netop Michelin-restauranten Era Oras anden restaurant, en billigere og mere afslappet lillebror.

Foto: DALSGAARD MIRIAM L'Altro er en af Københavns ældste italienske restauranter. Og serverer stadig en klassiker som Insalata di pomodori verdi con timo e parmigiano.

Har du 500 kroner på lommen, kan du her få en klassisk italiensk fire-retters menu med antipasti først, to retter og derefter noget sødt. Lige nu består menuen af blandt andet af risotto med gorgonzola og pære og andebryst med shiitakesvampe og gulerodscreme. Til herlighederne kan du nyde ét glas dagens vin til 75-85 kroner.

L’Altro. Torvegade 62, København K.

Musling Bistro

Musling er ejet af de samme, som har Kødbyens Fiskebar, så også her kan man forvente frisk og veltillavet fisk og skaldyr, bare med et markant asiatisk præg.

Klos op ad Torvehallerne finder man Musling Bistro med den hippe indretning.

Bestil for eksempel en torsk med smørdampet savoykål og fiskefumé til hovedret for 190 sammen med et par sideretter, for eksempel stegt pak choi med szechuanpeber, hvidløg og lime (50,-) og confiteret knoldselleri med brunet smør og citron (85,-). Til at skylle det ned kan du starte med et glas østrigsk grüner veltiner til 80 kroner, derefter en italiensk orangevin til 85.

Musling Bistro. Linnésgade 14, København K.

Mêlée

Folkene bag Mêlée er de samme, som dem, der driver Anarki, og konceptet er meget det samme. Fransk bistro med kant.