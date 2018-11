Brun juvel: 300 år gammelt lukningstruet værtshus genåbner til december Det historiske værtshus Skindbuksen får lov til at leve og slår efter en større renovering igen dørene op i december.

Først skulle Skindbuksen lukkes.

Så blev det næsten 300 år gamle værtshus reddet. Og nu kan de nye ejerne meddele, at det historiske vandhul efter at have fået en ordentlig overhaling åbner igen allerede på torsdag, 22. november.

»Vi er klar til at bære kulturarven videre«, lyder det fra Benjamin Berg Harts, der er medejer af Skindbuksen.

»Der er en vis ærefrygt i at skulle overtage et værtshus, der har ligget her så længe, som Skindbuksen har. Men med al den energi vi har lagt i at renovere stedet, tror jeg ikke, at nogen vil kunne se, at stedet har ændret sig — i hvert fald kun til det bedre«.

Benjamin Berg Harts

Skindbuksen har haft hjemme i Lille Kongensgade siden 1728. Siden den midlertidige lukning i august har det gamle værtshus gennemgået en omfattende renovering med henblik på at bevare dets status som en af hovedstadens historiske, brune juveler.

Skindbuksen, som vi kender det

Siden lukningen har de nye ejere, heriblandt Benjamin Berg Harts, blandt andet knoklet for at få værtshusets gamle tegninger, malerier og fotos tilbage, så stedet kunne komme til at ligne sig selv med kunst fra gulv til loft.

Også menuen forbliver ærkedansk med smørrebrød og klassisk dansk husmandskost. Hvor menukortet før havde en overflod af retter at vælge imellem, bliver det nye mere simpelt og med flere hjemmelavede ting.

»Folk spiser mere ude, og der er derfor masser af spillerum til at løfte køkkenet, som man kender fra Skindbuksen til et niveau, hvor vi synes, vi skal være. Vi vil twiste tingene en smule og på den måde bygge en bro mellem en ældre generation og en yngre generation«, siger Benjamin Berg Harts.

Benjamin Berg Hartz’ forhåbning er, at det nye Skindbuksen kan bibeholde den stemning, der har karakteriseret Skindbuksen de sidste 300 år. Og det gør man bedst ved at lytte til stamgæsterne.

»Det handler om at kunne forstå, hvad væggene har gjort og været vidne til. Der er rigtig mange, der har noget på skrift om stedet, og det har vi bedt om at få. Hvis folk kan se, at vi gør noget for at blive kendt med stedets historie, kan de også mærke, at vi vil stedet«, siger Benjamin Berg Harts.

Reservationsbogen næsten fyldt

Balladen om Skindbuksen kulminerede tilbage i august, hvor nye ejere af restauranten efter lang tids konflikter og forhandling med ejerne af bygningen meddelte, at værtshuset måtte lade livet.

Kun en uge efter meddelte den ene af de nye ejere, Anders Vestergaard-Jensen, at han havde tænkt sig at genåbne Skindbuksen og drive beværtningen videre.

»Vi er kun interesseret i at bevare det stykke københavnerhistorie. Det er godt for forretningen, og det er et af Københavns ældste værtshuse, så det skal bare fortsætte«, sagde han dengang til Berlingske Business.

Fra 22. november og frem til 2019 serverer Skindbuksen klassisk julemenu, og vil man sikre sig et bid flæskesteg og lidt brunede kartofler i de historiske lokaler, skal man dog skynde sig, da bogen næsten er fyldt helt op med reservationer. I starten af det nye år vil restauranten præsentere stedets nye kok.