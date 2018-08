300 år gammelt københavnsk værtshus blev lukket efter langvarig konflikt – nu åbner det igen Det gamle værthus Skindbuksen har ligget i konflikt med ejerne af ejendommen og måtte i sidste uge lukke. Nu meddeler den nye ejer, at stedet genåbner.

Der har været en hel del ballade omkring værtshuset Skindbuksen. Mildest talt.

Sidste uge kunne flere dagblade berette, at det næsten 300 år gamle værtshus i Lille Kongensgade, et af Københavns ældste vandhuller, drejede nøglen om.

Der kom ikke nogen udmeldinger fra ejerne, men medarbejderne kunne fortælle til Ekstra Bladet, at de havde modtaget en sms, hvori der stod, at stedet var solgt, og at de ikke skulle møde på arbejde mere.

Historien blev ikke mindre speget af, at både Skindbuksen og naboværtshuset Hviids Vinstue ifølge Ekstra Bladet i lang tid har ligget i konflikt med ejerne af selve ejendommen.

Endnu mærkeligere var det, at en af værtshuset medarbejdere hævdede, at han egentlig havde en aftale om at købe stedet, men var blevet overhalet i sidste øjeblik af en ejendomsinvestor.

Under alle omstændigheder så fremtiden for et af Københavns ældste værtshuse noget usikker ud.

Men nu kan den nye ejer, ejendomsinvestoren Anders Vestergaard-Jensen, meddele, at han har tænkt sig at genåbne Skindbuksen og drive værtshuset videre.

»Vi er kun interesseret i at bevare det stykke københavnerhistorie. Det er godt for forretningen, og det er et af Københavns ældste værtshuse, så det skal bare fortsætte«, siger han til Berlingske Business.