Danmarks største sushikæde: »Det ville da være fedt, hvis vi kunne starte en revolution« Letz Sushi har som den første sushikæde i Europa fået bevis for, at deres fisk er bæredygtige, det såkaldte MSC- og ASC-certifikat. Vi ringede til direktøren for at høre, hvad det går ud på.

Det er indimellem, ja, undskyld, noget fisk med de fisk.

Det er ingen nyhed, at den store efterspørgsel på fisk medfører en række problemer, som for eksempel ulovligt overfiskeri og ødelagt havmiljø.

Derfor besluttede den danske sushikæde Letz Sushi for to år siden, da direktør Anders Barsøe trådte til, kun at købe fisk, der er certificeret, altså fanget eller opdrættet på etisk vis og ikke fyldt med giftstoffer. Og nu kan de meddele, at de som den første sushikæde i Europa officielt blevet MSC- og ASC-certificerede. Det betyder, at man kender alle led, fra fisken hives op af havet, til den lander på tallerkenen, og at man derfor kan være helt sikker på, at produktet er i orden.

Vi ringede til Anders Barsøe for at høre, hvad det går ud på.

Hvorfor er det vigtigt for jer at sikre jer, at jeres fisk er bæredygtig?

»Vi ser en stigende bevidsthed fra forbrugernes side om at tage hånd om nogle af de udfordringer, vi står over for i verden, herunder udfordringer med fødevarer, hvor fisk kan være en del af problemet. Der foregår en del piratfiskeri og ubæredygtig produktion af fisk. Det vil vi gerne komme med nogle løsninger på«.

Det lyder, som om det primært er forbrugernes efterspørgsel, der motiverer jer. Handler det bare om at tjene penge?

»Vi er en kommerciel virksomhed, så selvfølgelig vil vi tjene penge på det. Lige nu giver det underskud, fordi det er et dyrere produkt, men vi satser på, at vi kommer til at sidde på en større del af markedet og derigennem med tiden kan øge vores omsætning, så vi bliver profitable«, svarer Anders Barsøe.

»Men selvfølgelig er det også, fordi vi mener, det her er vigtigt. Vi sigter mod en så stor grad af bæredygtighed som overhovedet muligt. Nu er vi nået herhen, men det betyder ikke, at vi stopper her. Vi vil for eksempel gerne have flere danske fisk på menukortet«.

Men hvorfor serverer I ikke danske fisk nu? Hvis man gerne vil være en bæredygtig sushirestaurant, hvorfor så importere alt det udenlandske tun i stedet for at spise friske danske fisk som torsk, sild og makrel?

»Fordi forbrugerne ikke vil spise det. Vi har kørt nogle tests, hvor vi endte med alt for store kasseringer. Men som sagt er det noget, vi arbejder henimod«.

Synes du, at andre restauranter og kæder gør for lidt på dette område?

»Ja, det synes jeg. Vi lever i en verden, hvor vi bliver nødt til at tage stilling til, hvordan fisk bliver fanget. Lovgivning gør nogle ting, men ikke nok, så virksomheder må også tage et ansvar. Alt for mange har en kortsigtet strategi, hvor de køber et billigt produkt, som de hurtigt kan sælge videre«, siger Anders Barsøe.

»Når man for eksempel sætter sig ind på en billig running sushi, bliver man nødt til at tænke over, hvordan det kan være så billigt. 20-30% af den tun, der sælges i Danmark, er det, man kalder treated tuna. Det er egentlig brunt i farven, fordi det er fanget af piratfiskere, som ikke har køl ombord på deres små skibe, men ved hjælp af kemi er det igen blevet lyserødt. Og det kan sælges meget billigt, fordi det er fanget uden for kvoterne. Alt det kan certificeringer hjælpe forbrugerne med at navigere rundt i«.

Så I håber, I kan være med til at starte en revolution, eller hvad?

»Vi håber, det kan lykkes. Det ville da være fedt, hvis vi kunne starte en revolution«.