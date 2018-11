Byens nye, hypede restaurant: Festaberne Simon og Simon giver københavnsk thaimad en opdatering med ny restaurant Simon Frank og Simon Lennet begiver sig igen fra nattelivet over i restaurationsbranchen, når de til december åbner ny asiatisk restaurant på Istedgade.

De har skabt partydestinationer med natklubberne Sunday, Simons og Chateau Motel.

Rygterne har længe lydt, og nu er det officielt: Festmogulerne Simon Frank og Simon Lennet åbner ny restaurant i Istedgade i december.



Falang, som restauranten er blevet døbt, bliver en opdatering af thaioplevelsen, så den bliver tidssvarende og præcis som gutterne bag selv vil ønsker den. Derfor kalder de det også et ’asiateria’.

»Man skal ofte gå på kompromis med vin, musik og cocktails, når man spiser thai i København. Derfor laver vi en thai-restaurant, som vi selv har lyst til at sidde på — både i hverdagen og weekenden«, siger Mads Bo Smith, der er en af de i alt seks partnere bag projektet.

Det skal være et sted, hvor man kan dumpe ind både inden og efter middagen — som en ny lille svingdør på Istedgade Mads Bo Smith, medejer af Falang Asiateria

»Udover at være et spiseri og bar skal det også være et sted, hvor man kan dumpe ind både inden og efter middagen — som en ny lille svingdør på Istedgade«, siger Mads Bo Smith videre.

Udover ham er Frederik Grunwald og Jon Vanggaard, der også er partnere på Chateau Motel, samt køkkenchefen Troels Würtz fra Condesa en del af projektet.

Falang får derfor også en bar, vinkort, cocktails/pitchers og — i ejernes ånd — nøje kurateret musik, tonsvis af farve på vækkende samt lys-og blomsterkæder. Restauranten kommer desuden til at have åbent indtil klokken 02 i weekenderne — måske også torsdag.

Thailandsk som de selv elsker det

Falang betyder på thailandsk slang ’hvid europæer’, og menuen kommer til at tage udgangspunkt i det thailandske med retter som rød karry og papaya-salat med fritteret softshell-krabbe.

Menuen er dog ikke mere fast, end at der sagtens kan snige sig bananasplit eller andre ikke—åbenlyse-thailandske retter ind på menukoret.

»Menukortet kommer til at bestå af mange af de retter, vi selv elsker. Alt bliver frisk og lavet fra bunden. Men vi vil ikke binde os fast på en region i Thailand, og vi vil heller ikke gå på kompromis med vores egne lyster. Hvis vi har lyst til at lave en thai-inspireret ceviche og østers, putter vi også det på kortet«, siger Mads Bo Smith.

Kendte i Københavns natteliv

De to Simon’er - Simon Lennet og Simon Frank - har gjort sig bemærket med deres mange klubber, heriblandt Chateau Motel, som de ejer sammen med Mads Bo Smith, og de nu lukkede Simons og Sunday, som de ejede i fællesskab med Casper Christensen.

Simon Frank og Simon Lennet er kendt for deres mildest talt vilde stil, hvor de blandt andet har korskvæstet en dværg, arrangeret forfester med skipperlabskovs og MdMa (ecstasy red.) i saltbøsserne. De er sågar selv blevet gift.

Det er anden gang, at de to Simon’er prøver kræfter med livet som restaurantejere. Tilbage i 2014 lukkede de restauranten Congo i Store Kongensgade efter blot 12 måneder.

Falang Asiateria åbner på Istedgade 48 i Café Det Gule Hus’ gamle lokaler i december.