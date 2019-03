Der er poesi i pipkvarteret: Her er 3 ting, du kan lave i København i denne uge

Hver mandag giver vi dig Ibyens Top 3, hvor Ibyen-redaktionen gennemtrawler Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger 3 skarpeste bud til din uge i byen. Få Ibyens Top 3 ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

Guiden gælder fra 18. marts til 24. marts 2019.





LYT!

»Flyv mod Nordvest og kom og berus jer i øl og poesi!«. Det er, hvad du skal gøre på torsdag, hvis du vil forkæle dig selv med oplæsning til ørerne og øl til halsen. Cafeen Fovl på Sneppevej er vært for endnu en omgang Øl&Poesi. Denne gang slår forfatter Caspar Eric, der sidste år udgav digtromanen ’Alt hvad du ejer’, og Olga Ravn, som senest har udgivet sci-fi-romanen ’De ansatte’, vejen forbi og læser op fra deres værker. Arrangementet begynder kl. 19.30.





SE!

Trine Dyrholm har rollen som moren, der forfører sin 17-årige stedsøn i May el-Toukhys allerede roste film ’Dronningen’. Den har først premiere i næste uge, men i morgen tirsdag kl. 18.30 er der mulighed for at snige sig til at se filmen før alle andre, når der er forpremiere på ’Dronningen’ i Grand Teatret. Inden filmen snakker Filmnørdens Hjørne med instruktør May el-Toukhy – du kan finde vores interview med filminstruktøren her. Og billetter finder du her.





FEST!

På onsdag åbner årets udgave af dokumentarfilmfestival Cph:Dox. Det markeres med en åbningsfest på Kunsthal Charlottenborg på fredag. Olof Dreijer fra det svenske band The Knife lægger ud med en talk, herefter vises kortfilmen ’Into a Space of Love’. Med et vogueing-show med performancekollektivet Disturbing Business lægges der i kakkelovnen til festen, hvor Olof Dreijer folder sig ud som dj. Åbningsfesten begynder kl. 21.30, og hele herligheden koster 100 kroner.