Ibyen guider: Bybilledet er fyldt med vild lyskunst. Her er 5 værker, du kan opleve lige nu

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Selv om dagene så småt er ved at blive lysere, skal cykellygterne stadig tændes, hvis man bevæger sig uden for efter klokken sytten. For det meste regner det også, og i det hele taget er det ikke særlig attraktivt at opholde sig udenfor. ​