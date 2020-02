Hvad skete der i virkeligheden på Scandinavian Star? Ibyen guider til 5 steder, hvor du kan blive klogere i weekenden

Automatisk oplæsning

1 Programlaunch og forpremiere med CPH:DOX​​​

Det er endnu ikke lykkedes nogen at finde ud af, hvad der egentlig skete natten til 7. april 1990, da færgen Scandinavian Star på mystisk vis gik i brand og efterlod 159 omkomne.

Måske kan du komme lidt tættere på svaret, når dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX inviterer til en eksklusiv forpremiere på de to første afsnit af en ny tv-serie om sagen, der bliver opfattet som Nordens største uopklarede mordbrand siden Anden Verdenskrig.

Foto: Bo Svane

Arrangementet begynder klokken 18, og inden filmen ruller over skærmen, vil CPH:DOX – som løber af stablen 18.-29. marts – afsløre sit fulde festivalprogram med dokumentarfilm, debatter, kunstinstallationer, fester og meget mere.

Billetter til hele arrangementet koster 90 kroner og kan købes her.

Programlaunch & forpremiere: Scandinavian Star / CPH:DOX, fredag 28. februar kl. 18-21, Imperial, Ved Vesterport 4, København V

2 De hemmelige afkroge af rådhuset​​​

Har du nogensinde tænkt over, hvordan der ser ud i kælderen, på loftet eller fra svalegangen på Københavns Rådhus?

Da det nuværende rådhus (som er det sjette i rækken) blev indviet i 1905, var det som det højeste bygningsværk i København. Det er det ikke længere, men til gengæld er det med sine mere end 100 år på bagen fyldt med hemmeligheder.

Foto: Jens Dresling

Dem er der mulighed for at snage i fredag, når du kan få en omvisning under navnet ’fra kælder til kvist’ med særlig adgang til de af rådhusets gamle rum, det normalt ikke er muligt at besøge.

Billetter koster 175 kroner og inkluderer et glas vin og en eftermiddagssnack. Turen starter ved trappen foran rådhuset.

Københavns Rådhus fra kælder til kvist, arrangeret af FOF Københavns Omegn, fredag 28. februar kl. 14.25-17. Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1, København V

3 København fra istid til nutid​​​

For præcis tre uger siden genåbnede Københavns Museum efter i 2015 at være flyttet fra de gamle lokaler på Vesterbrogade. Nu er et nyt, stort museum åbnet på Stormgade – og både arkitektur og udstilling fik fem hjerter af Politikens anmeldere ved åbningen. »Det er ganske enkelt mesterligt«, lød ordene.​​​

Foto: Jens Dresling

Lørdag kan du få en guidet tur på museets faste udstilling, der giver dig historien om alt det, der har præget København: blandt meget andet de første spor af mennesker i hovedstadsområdet – de 14.000 år gamle istidsjægere – de store brande i 1728 og 1795 samt epidemierne som pest og kolera.

Billetter til omvisningen koster 90 kroner og kan bruges som indgang til museet. Køb dem her.

Omvisning: København fra istid til nutid/Guided tour, lørdag 29. februar kl. 13-14, Københavns Museum, Stormgade 18, København V

4 Kongelige kostumer​​​

Og weekenden byder naturligvis også på historie for de mindste, når The Danish Club – et klubfællesskab, der giver omvisninger på historiske locations i hele landet – har arrangeret en særlig en af slagsen på Det Kongelige Teater.

Søndag formiddag kan børnene blive klogere på teaterhistorien med et besøg i skrædderiet samt på balletskolen og dertilhørende klasselokaler og taglegeplads, og ved omvisningens afslutning får man lov at klæde sig ud i teatrets gamle kostumer.

Arkivfoto: Nanna Navntoft

Billetter købes her. Pris 90 kroner for medlemmer af The Danish Club og 250 kroner for ikkemedlemmer, begge ekskl. gebyr.