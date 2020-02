17 stop på Enghave Plads: Vesterbros grønne oase lokker med sol og utallige kaffespots

Historien kort

Enghave Plads

Enghave Plads ligger ibydelen Kongens Enghave, hvis historie går tilbage til 1795 med udstykningen af 22 parceller og senere gårde langs Enghavevej, som pladsen fik sit navn efter i 1897. Efter opførelsenaf de første boligkaréer i 1913, var bydelen den tættest befolkede i København. Men boligerne var af dårlig kvalitet og mange af dem døjede med manglende udluftning.​

Siden er der sket meget, efter et stigende befolkningstal medførte et øget behov for butikker og kulturelle mødesteder og den Arne Jacobsen-tegnede Enghaveparken blev anlagt i 1929. Parken gav beboerne en grøn oase med spejlbassin, legeplads og scene og var især populær i 1950’erne, hvor den var centrum for de såkaldte asfaltballer - udendørs gadefester - hvor de unge mødtes for at danse til pigtrådsmusik og Peter Belli.

Pladsen er også populær i dag med de mange grønne gårde, der blev anlagt som del af byfornyelsen i slut 90’erne, ligesom Enghaveparken er et af byens mest benyttede grønne arealer. I efteråret 2019 blev den restaureret med et underjordisk vandreservoir som en del af Københavns Kommunes skybrudsplaner, som er byens hidtil største klimaprojekt.

Med åbningen af Cityringen samme efterår fik Enghave Plads desuden en splinterny metroplads, som med sine fem hjerter var blandt topscorerne hos Politikens arkitekturredaktør.

Kilde: A. P. Møller Fonden, Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv, Tredje Natur

Vis mere